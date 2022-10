Experții de la Cambridge, descoperire revoluționară. Semnele unei boli grave detectate cu 9 ani înainte: Cum se manifestă

Oamenii de știință de la Universitatea Cambridge au efectuat un studiu amplu publicat pe 13 octombrie 2022, în cadrul căruia au descoperit că este posibil să se identifice primele semne ale unor boli grave cu 9 ani înainte. Astfel, demența poate fi prevenită cu mult până să fie diagnosticată la pacienți în mod oficial.

Descoperirea oferă posibilitatea ca, în viitor, persoanele care prezintă un risc de a face demență să poată fi examinate și ajutate înainte de apariția bolii, potrivit The Guardian.

Cercetătorii de la Universitatea Cambridge au publicat studiul – finanțat de Consiliul de Cercetare Medicală cu sprijinul Centrului de Cercetare Biomedicală NIHR Cambridge – în revista Alzheimer’s Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

Dr. Richard Oakley, director asociat de cercetare la Societatea Alzheimer, a declarat că descoperirile „importante” sugerează că „pentru unii oameni care dezvoltă boala Alzheimer, problemele de memorie și de gândire pot începe cu până la nouă ani înainte de a primi un diagnostic”.

”Acest lucru deschide posibilitatea unor programe de screening în viitor pentru a ajuta la identificarea persoanelor cu risc și care ar putea beneficia de intervenții și pentru a identifica mai multe persoane potrivite pentru studiile clinice pentru noi tratamente pentru demență, care sunt atât de necesare”, a adăugat el.

„Când ne-am uitat înapoi la istoria pacienților, a devenit clar că aceștia prezentau o anumită afectare cognitivă cu câțiva ani înainte ca simptomele lor să devină suficient de evidente pentru a determina un diagnostic”, a explicat Nol Swaddiwudhipong, de la Universitatea Cambridge, autorul principal al studiului

În cadrul studiului, cercetătorii au analizat datele de la Biobank din Marea Britanie și au descoperit deficiențe în mai multe domenii ale cogniției oamenilor, cum ar fi rezolvarea problemelor și reamintirea numerelor, într-o serie de condiții, cu ani înainte ca pacienții să primească un diagnostic oficial.

„Acesta este un pas pentru ca noi să fim capabili să examinăm persoanele care prezintă cel mai mare risc – de exemplu, persoanele de peste 50 de ani sau cei care au hipertensiune arterială sau nu fac suficientă mișcare – și să intervenim într-un stadiu mai devreme pentru a-i ajuta să-și reducă riscul”, a spus Swaddiwudhipong.