Experți în sănătate pun la îndoială descoperirea variantei Deltacron în Cipru. ”Nu arată ca o recombinare reală”, ci ”mai degrabă contaminare de laborator”

La câteva zile după anunțul făcut de un profesor de științe biologice din Cipru cu privire la noua variantă a coronavirusului, numită omicron, experții în sănătate, la nivel mondial au făcut declarații prin care pun la îndoială această descoperire.

Experții spun că cel mai probabil este rezultatul unei erori de procesare în laborator, scrie CNBC.

Bloomberg News a scris sâmbătă că Leondios Kostrikis, profesor de ştiinţe biologice la Universitatea din Cipru, a numit tulpina ”Deltacron”, din cauza semnăturilor sale genetice asemănătoare omicron din genomurile delta, conform Digi 24.

Kostrikis şi echipa sa au spus că au găsit 25 de cazuri ale mutaţiei, ştirea adăugând că la momentul respectiv era prea devreme pentru a spune dacă au existat mai multe cazuri ale posibilei tulpini noi sau ce impact ar putea avea aceasta.

Bloomberg a relatat că descoperirile au fost trimise la GISAID, o bază de date internaţională care urmăreşte modificările virusului, pe 7 ianuarie.

Încă de la apariția acelor informații, unii experți au pus la îndoială aceste informații. Un oficial al Organizației Mondiale a Sănătății a scris duminică pe Twitter că „deltacron”, despre care s-a discutat mult pe platforma socială în weekend, „nu este real” și „se datorează probabil artefactului de secvențiere”. o variaţie introdusă printr-un proces nonbiologic.

Expertul OMS dr. Krutika Kuppalli a scris pe Twitter că, în acest caz, este probabil să fi existat o „contaminare în laborator a fragmentelor Omicron dintr-un specimen Delta”.

This is likely sequencing artifact (lab contamination of Omicron fragments in a Delta specimen) https://t.co/DDvM24bt9g— Krutika Kuppalli, MD FIDSA (@KrutikaKuppalli) January 9, 2022