Polițiștii au publicat rezultatele perchezițiilor de miercuri, 28 septembrie, în București și mai multe județe din țară. Cele mai multe au avut loc în județul Suceava.

Au fost verificate mai multe ocoale silvice, sediile unor firme, case particulare și depozite, după ce ofițerii au strâns informații cu privire la evaziune fiscală și delapidare infracțiuni în care au fost implicate persoanele și obiectivele vizate.

Ads

„În urma percheziţiilor domiciliare, au fost descoperite şi ridicate 18 laptopuri, 62 de telefoane mobile, 20 de medii de stocare, o armă neletală deţinută ilegal, supusă autorizării, 198.510 lei, 87.075 de euro şi 100 de dolari. De asemenea, au fost descoperite 70 de elemente de muniţie, deţinute ilegal de o persoană, faţă de care a fost dispusă măsura suspendării dreptului de deţinere, port şi folosire a armelor şi al muniţiilor”, a anunțat joi Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

Amenzile aplicate în legătură cu frauda de lemn și diferențele de stoc descoperite

Sursa citată a spus că au fost aplicate 16 sancţiuni contravenţionale la Legea nr. 171/2010, în valoare totală de 125.000 de lei, fiind confiscaţi 436,21 metri cubi de material lemnos, în valoare totală de 292.311 lei, 16.796 de bucăţi de lambriu şi 438 de bucăţi de grinzi.

Ads

„În urma controalelor de specialitate finalizate, până în prezent, au fost descoperite diferenţe între stocurile faptice şi scriptice ale depozitelor de material lemnos, şi anume un minus de 701,65 metri cubi de lemn rotund, în valoare de 561.320 de lei, un plus de 78,7 metri cubi de lemn rotund, în valoare de 62.960 de lei şi un minus de 113,87 metri cubi de biomasă, în valoare de 113.870 de lei.

Totodată, a mai fost descoperit un plus de 6,46 metri cubi de lemn de foc, în valoare de 3.230 de lei, un plus de 265,71 metri cubi de lemn de lucru, în valoare de 318.852 de lei şi un plus de 547,85 metri cubi de cherestea, în valoare de 684.812,5 lei”, a mai precizat poliția.

Poliţia Română a transmis, de asemenea, că în situaţia a 11 depozite verificate, au fost indisponibilizaţi 21.289,18 metri cubi de material lemnos, în vederea efectuării de măsurători de specialitate, de către organele de control din cadrul Gărzii Forestiere, pentru stabilirea prejudiciului cauzat prin activitatea infracţională desfăşurată, bugetului de stat şi mediului înconjurător.

Ads

„Pe parcursul documentării activităţii infracţionale, anterior efectuării percheziţiilor care au avut loc ieri, 28 septembrie, au fost confiscaţi peste 100 de metri cubi de material lemnos. Verificările şi măsurătorile de specialitate sunt continuate în cadrul a două arii de exploatare şi în cadrul celor 11 depozite”, a mai transmis sursa citată.

146 de percheziții în România, în legătură cu lemn ilegal tăiat din păduri

Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri dimineaţă, 146 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe, la sedii de fime, persoane fizice şi ocoale silvice, în două dosare de evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional şi delapidare.

Sunt vizate două grupări constituite în judeţul Suceava, care ar controla 20 de societăţi comerciale, cu obiect principal de activitate în domeniul silvic, care din 2019 ar fi desfăşurat diverse operaţiuni ilicite în domeniul silvic.