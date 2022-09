Deficitul comercial s-a dublat în doi ani! Ce categorii de produse îl generează

România a înregistrat în primele șapte luni ale anului în curs un deficit comercial de 18,77 miliarde de euro.

Din cele 18,77 miliarde euro deficit, 8,13 miliarde au fost realizate la categoria Produse chimice și derivate, 4,5 miliarde la Combustibili și 4,3 miliarde la Mărfuri manufacturate.

Pentru comparație, decalajul dintre exporturi și importuri a fost în perioada similară din 2021 de 12,86 miliarde de euro, iar în primele șapte luni din 2020 de 9,99 miliarde euro.

Ads

Importurile au crescut mai mult decât exporturile

Se poate remarca o evoluție extrem de îngrijorătoare a comerțului internațional al României, în condițiile în care deficitul comercial practic s-a dublat (a crescut cu 100%) în doar doi ani de zile.

Deficitul comercial a crescut în primele șapte luni din 2022 cu 5,88 miliarde euro față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce reprezintă un avans de aproximativ 46%.

În perioada ianuarie - iulie 2022, exporturile au însumat 52,68 miliarde euro, cu 24% mai mari decât în perioada similară a anului trecut.

De cealaltă parte însă, importurile s-au ridicat la 71,44 miliarde euro, mai mari cu 29% față de ianuarie – iulie 2021.

Evoluția pe categorii de produse

Potrivit datelor prezentate de Institutul Național de Statistică, grupele de produse care au înregistrat cele mai mari creșteri la export, în primele șapte luni ale anului, sunt:

Uleiuri, grăsimi și ceruri de origine animală și vegetală: plus 162%, Combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate: plus 138%, Alimente și animale vii: plus 55%.

Ads

De cealaltă parte, cel mai mult au crescut în perioada amintită importurile de Combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate: plus 127%, Uleiuri, grăsimi și ceruri de origine animală și vegetală: plus 78% respectiv Produse chimice și produse derivate și Mărfuri manufacturate, ambele cu 31,4%.

La categoria Combustibili, România a consemnat în primele șapte luni ale anului un deficit comercial de 4,5 miliarde euro, în cazul Uleiurilor și grăsimilor un excedent de 239 milioane euro, la Alimente și animale vii, un deficit de 795 de milioane de eruo.

La Produse chimice și produse derivate deficitul este de 8,13 miliarde euro, iar la Mărfuri manufacurate a fost înregistrat un deficit de 4,3 miliarde euro.

Deficit de 3 miliarde în iulie

În perioada ianuarie – iulie 2022, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (41,8% la export şi 32,4% la import) şi alte produse manufacturate (30,7% la export şi 29,4% la import).

Ads

De menționat că în luna iulie 2022, exporturile au însumat 7,9 miliarde euro, iar importurile au totalizat 11,22 miliarde euro, rezultând un deficit de 3,32 miliarde euro.

Faţă de luna iulie 2021, exporturile din luna iulie 2022 au crescut cu 24,1%, iar importurile s-au majorat cu 31,2%.

Precizăm că soldul negativ al balanţei comerciale (exporturi mai mari decât importurile) se numeşte deficit, iar cel pozitiv se numeşte excedent.