Momentul când decorațiunile de Crăciun se prăbușesc într-o intersecție din Capitală: ”Am văzut niște scântei în ghirlande” VIDEO

Mai multe decorațiuni luminoase de Crăciun amplasate într-o intersecție din Sectorul 4 au căzut duminică seară.

Incidentul a avut loc în zona Șincai.

Intersecția a fost eliberată de un echipaj de poliție care se afla la fața locului.

Momentul în care luminițele pentru sărbătorile de iarnă au căzut a fost surprins de un martor care se întorcea acasă de la cumpărături.

”La Șincai, la semafor, stăteam pe culoarea roșie și am văzut niște scântei în ghirlandele de luminițe și la câteva secunde după aia au căzut ghirlandele cu totul pe trecerea de pietoni. Înainte să cadă se vede un scurtcircuit, se văd niște scântei deasupra ghirlandei, deci nu știu ce să zic, or fi fost neizolate, s-o fi rupt firul ăla”, a declarat bărbatul, potrivit euronews.ro

Incidentul nu s-a soldat cu victime sau alte pagube materiale.

”Am sunat la 112. După aia s-a dat drumul la trafic și am văzut că la o mașină sau două în fața mea era o mașină de poliție. Erau și ei tot la semafor, s-au dat jos și au strâns alea. Probabil că sunt de anul trecut, dar de montat, au fost montate acum, deci, în mod normal, trebuiau puse ca lumea”, a mai spus martorul.

Reprezentanții Primăriei Sectorului 4 au transmis că așteaptă un răspuns de la firma care se ocupă de montajul și întreținerea decorațiunilor.