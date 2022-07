Aproximativ 40 de ţări - între care Statele Unite, statele membre ale Uniunii Europene (UE), Regatul Unit şi ţări asiatice - au cerut Rusiei, într-o ”Declaraţie comună”, să-şi oprească ”imediat operaţiunile militare în Ucraina” şi susţin demersurile Kievului la Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ), relatează AFP.

În această ”Declaraţie comună”, publicată miercuri la New York, aceste ţări îşi exprimă ”susţinerea” faţă de acţiunea Ucrainei ”împotriva Rusiei la Curtea Internaţională de Justiţie, în baza Convenţiei prevenirii şi reprmării infracţiunii genocidului din 1948, în vederea stabilirii faptului că intervenţia militară a Rusiei nu are niciun fundament juridic şi are la bază acuzaţii nefondate de genocid”.

Statele semnatare arată că CIJ a cerut Moscovei, la 16 martie 2022 să pună capăt războiului rus în Ucraina.

”Rusia trebuie să fie trasă la răspundere pentru faptele sale. În acest sens, noi considerăm că încălcările dreptului internaţional comise de către Rusia angajează responsabilitatea sa internaţională”, se arată în această ”Declaraţie comună”.

”Pierderile şi pagubele suferite de către Ucraina (...) necesită o reparaţie completă şi urgentă din partea Rusiei”, se arată în document.

Potrivit Ucrainei, ea are nevoie de cel puţin 750 de miliarde de dolari pentru a se ridica din ruinele cauzate de conflict.

Curtea Internaţională de Justiţiel, cu sediul la Haga, cea mai înaltă jurisdicţie a ONU, emite hotărâri cu caracter constrângător şi fără drept de apel.

CIJ îşi bazează concluziile pe tratet şi convenţii, însă nu are niiciun mijloc prin care să impună respectarea hotărârilor pe care le pronunţă.