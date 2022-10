A murit încă o legendă a muzicii. Loretta Lynn a avut peste 50 de hituri în Top 10

Loretta Lynn, o fată de miner devenită una dintre cele mai mari vedete ale muzicii country din Statele Unite, a decedat marţi, 4 octombrie, la vârsta de 90 de ani, a anunţat familia ei pe Twitter, potrivit Reuters.

Lynn a murit în locuinţa sa din Hurricane Mills, Tennessee, a precizat familia într-o declaraţie.

”Iubita noastră mamă, Loretta Lynn, s-a stins în pace în această dimineaţă de 4 octombrie, în somn, acasă, la iubita ei fermă din Hurricane Mills”, se arată în declaraţia familiei.

"Our precious mom, Loretta Lynn, passed away peacefully this morning, October 4th, in her sleep at home at her beloved ranch in Hurricane Mills.” The family of Loretta Lynn.— Loretta Lynn (@LorettaLynn) October 4, 2022