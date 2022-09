Momentul când sicriul reginei Elisabeta a II-a a ajuns la Londra, din Scoția VIDEO

Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii a ajuns marţi seară, 13 septembrie, la Londra, după cinci zile de la decesul suveranei survenit la castelul Balmoral din Scoţia, relatează AFP.

Sicriul a fost adus la Londra de un avion al Royal Air Force şi a fost însoţit de prinţesa Anne, fiica reginei defuncte.

Sicriul regal a fost transportat într-un vehicul mortuar la Buckingham Palace, unde a fost întâmpinat de regele Charles al III-lea şi de alţi membri ai familiei regale, precum şi, în faţa palatului, de o mulţime nerebădătoare să-i prezinte reginei defuncte omagiile înaintea funeraliilor ce vor avea loc luni, potrivit Agerpres.

Mesajul prințesei Anne, singura fiică a reginei Elisabeta a II-a

Prinţesa Anne a afirmat, marţi, într-un mesaj în social media, că a fost norocoasă pentru că a putut fi alături de mama ei în ultimele 24 de ore de viaţă.

”Am avut norocul să împărtăşesc ultimele 24 de ore din viaţa mamei mele dragi. A fost o onoare şi un privilegiu să o însoţesc în ultima ei călătorie. Faptul că am văzut dragostea şi respectul arătate de atât de mulţi oameni în aceste zile a fost o experienţă plină de smerenie, dar şi înălţătoare”, a scris prinţesa Anne.

"Witnessing the love and respect shown by so many on these journeys has been both humbling and uplifting."

