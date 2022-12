Renunță Spania la tiki-taka? Noul selecționer promite concepte noi

Luis de la Fuente, numit selecţioner al Spaniei, nu a pierdut timpul: la prezentarea sa oficială de luni, el a promis că vrea "să integreze concepte noi" în "modelul nenegociabil" care a dus La Roja la eşec la Cupa Mondială 2022, informează AFP.

"Cincisprezece ani am fost fotbalist profesionist, am jucat treisprezece ani în prima divizie, am câştigat cupe, campionate, am fost internaţional la toate categoriile, mai puţin la prima reprezentativă, sunt zece ani de când lucrez în cadrul federaţiei... Iată bagajul cu care mă prezint", a declarat Luis de la Fuente la prezentarea sa oficială la Las Rojas, la sediul Federaţiei spaniole de fotbal (RFEF).

"Dacă există cineva care cunoaşte bine prezentul şi viitorul fotbalului spaniol, este omul care se află în faţa voastră", a afirmat De la Fuente, care este aproape necunoscut în fotbalul mondial.

Până acum selecţioner al naţionalei Under-21 a Spaniei, De la Fuente, în vârstă de 61 de ani, îi urmează lui Luis Enrique, demis după ce La Roja a fost eliminată în optimile de finală ale CM 2022 de Maroc la lovituri de departajare.

Numirea sa, până în 2024, a fost validată în unanimitate de comitetul de conducere al RFEF luni dimineaţă, a explicat preşedintele federaţiei, Luis Rubiales. Contractul său va începe oficial pe 1 ianuarie 2023. Tehnicianul va conduce Spania pentru prima dată în martie 2023, la meciuri din preliminariile EURO 2024 împotriva Norvegiei şi Scoţiei.

Pentru a justifica demiterea lui Luis Enrique, preşedintele RFEF a asigurat că "asta n-are nimic de-a face cu Twitch sau cu tururile sale cu bicicleta... Tebuia pur şi simplu să începem o nouă etapă".

"Am schimbat câteva mesaje la sfârşitul Mondialului. Avem o relaţie foarte bună, vreau să spun public asta", a precizat De La Fuente.

"Nu vreau să fie 48 de milioane de selecţioneri în Spania. Vreau să fie 48 de milioane de jucători. Să fim o singură echipă. Vreau să redescopăr spiritul din anul 2010", a declarat antrenorul, ce îşi doreşte "o relaţie strânsă cu suporterii şi jurnaliştii', cărora le-a spus pe numele mic în timpul conferinţei de presă.

După ce Spania a eşuat în Qatar cu fotbalul său bazat pe posesie, De la Fuente a spus: "Spania are un model, o idee nenegociabilă despre fotbal. Dar o vom adapta, vom integra concepte, nuanţe" pentru "a interpreta mai bine schimbările care au loc în fotbalul actual".

De La Fuente a menţionat că este un "mare apărător al talentului" şi a asigurat că va aduce "schimbările necesare".

La naţionala Spaniei, fostul fundaş al lui Athletic Bilbao şi Sevilla FC va fi ajutat de Pablo Amo (secund), Juanjo Gonzalez (tehnician auxiliar), Carlos Cruz (preparator fizic), Miguel Angel Espana (antrenor cu portarii), Pablo Pena (coordonator analitic) şi Javier Lopez Vallejo (psiholog).