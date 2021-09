Transferul înotătorului David Popovici la Dinamo i-a înfuriat pe fanii Stelei: ”Pierdere enormă!” Cea mai dură reacție

CS Dinamo a anunţat, luni seară, că înotătorul David Popovici a ales să reprezinte clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare, transferându-se de la CSA Steaua.

"Cel mai talentat înotător român din noua generaţie, David Popovici (17 ani), se alătură celui mai titrat club sportiv al României. Multiplul campion european de juniori, una dintre marile surprize ale Jocurilor Olimpice de la Tokyo, unde a fost la numai două sutimi de medalia de bronz la 200 metri liber, îşi va continua cariera la Dinamo. Alături de el va veni şi antrenorul Adrian Rădulescu", a anunţat clubul Dinamo.

Ads

Cea mai vehementă reacție din tabăra roș-albastră a venit de la „Asociația Steliștilor 1947”, o grupare non-profit care sprijină echipa de fotbal a Stelei.

„Pierdere enormă pentru Steaua! Cel mai talentat înotător român din noua generație, David Popovici (17 ani), a semnat cu Dinamo.

Ne întrebăm oare ce putea Dinamo să ofere mai mult decât Steaua? Bazinul olimpic pe care Steaua, club cu campioană olimpică, nu este în stare să îl construiască?

- zero promovare performanțe sportive ale actualilor și foștilor campioni steliști

- zero promovare și planuri pentru dezvoltarea infrastructurii

- zero campanii de atragere sponsori și suporteri, mai ales la sporturile de echipă!

Care este strategia pe termen mediu și lung? Tot punem aceste întrebări de peste 7 ani!!!”, a fost mesajul postat pe rețelele de socializare.