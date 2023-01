Obsesia lui David Popovici pentru următorii 5 ani: ”O urmăresc fără milă”

Înotătorul David Popovici (18 ani), cel mai valoros sportiv al României în 2022, a oferit un interviu în care vorbește despre planurile sale în următorii cinci ani.

Într-un podcast pe contul de Youtube al celor de la World Aquatics, David Popovici și-a expus gândurile și obiectivele.

Ads

"Sunt foarte recunoscător că am devenit ce mi-am dorit şi simt potenţialul de a deveni şi mai mare.

(n.r. ce vrea să facă până la 23 de ani) Vreau să fiu un om care înoată şi mai repede. Vreau să rămân umil, aşa cum sunt şi acum. Vreau să rămân cu picioarele pe pământ. Vreau să mă maturizez. Când sunt în bazin, e o altă variantă a mea. Apăs un buton şi devin o altă personalitate.

Sunt doar un băiat care înoată repede. Am mai spus-o, mulţi m-au numit ”extraterestru”, sau ”din afară acestei lumi”, dar sunt doar un tip simplu care are o obsesie, pe care o urmăresc fără milă. Cred că fiecare ar trebui să aibă o obsesie pe care să o transforme într-un obiectiv.

Nu cred că am pierdut foarte multe lucruri, pentru că am ales acest tip de viaţă. Aşa am vrut să fie. Dacă aş putea da timpul înapoi, nu aş schimba nimic. M-a întrebat un prieten din Brazilia cum mă simt la câte am realizat? M-am gândit că am reuşit să fac ce mi-am dorit de atâţia ani şi că fiecare are un obiectiv”, a spus Popovici.