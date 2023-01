Ipoteză șocantă despre plecarea din țară a lui David Popovici: ”Gata, îmi văd de studii şi nu mai vreau să fac înot”

Super-campionul român David Popovici (18 ani) ar putea părăsi România în anii care urmează, în special după Jocurile Olimpice de la Paris, în 2024, așa cum susține Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern.

Într-un interviu pentru as.ro, Camelia Potec a dat detalii despre planurile pe termen scurt ale lui David Popovici, care va lua probabil o decizie în vară, după ce va da BAC-ul.

„Eu am spus încă din 2021 că există şanse să plece. În 2021, după terminarea Jocurilor Olimpice, a avut foarte multe oferte. Inclusiv la Federaţie au venit foarte multe oferte. Am spus, da, are oferte, există şanse să plece şi după această vacanţă se va decide exact ce urmează să facă. Şi în urma discuţiilor pe care le vom avea împreună, şi în urma ofertelor, după ce o să le vadă pe toate”, a spus Camelia Potec.

„Sunt 50% şanse să plece. Dar orice ar decide acum, lucrurile se pot schimba. Pentru că obiectivul este să câştige medalie la Jocurile Olimpice de la Paris. Bineînţeles că ne dorim cu toţii să aibă două medalii de aur, dar mai avem până atunci. Momentan obiectivul este realist, normal, competiţia este dură, e vorba de Jocurile Olimpice. Toate gândurile şi toate planurile se fac până la JO 2024.

În cazul în care Doamne fereşte nu iese, în cazul în care se întâmplă ceva, lucrurile pot lua o întorsătură chiar imediat după Jocurile Olimpice. Chiar dacă decizia acum ar fi să nu plece din ţară. Doamne fereşte! Dar poate câştigă două medalii de aur, bate două recorduri mondiale de seniori şi spune: ”Gata, plec din ţară, îmi văd de studii şi nu mai vreau să fac înot”.

Orice se poate întâmpla, de aceea nu se fac planurile pentru perioada de după Jocurile Olimpice. Ele se pot schimba” a completat Camelia Potec.