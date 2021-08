Numele lui David Popovici a fost pe buzele tuturor la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Trei probe olimpice la nataţie, din care în două a evoluat în finală, la doar 16 ani, înseamnă enorm şi pentru un sportiv consacrat.

Dincolo de talentul său nativ, David surprinde plăcut şi prin maturitatea exprimării, mentalitate şi un bun simţ din ce în ce mai rar întâlnit. După parcursul la JO de la Tokyo, unde s-a clasat pe locul 4 la 200 m liber şi pe locul 7 la 100 m liber, a scris un mesaj de mulţumire celor care l-au susţinut, adresat însă şi ”oamenilor minunaţi” care îl ajută să devină ”cea mai bună versiune” a sa ca sportiv, dar mai ales ca om.

Între aceştia se numără şi Dragoş Luscan, preparator fizic şi kinetoterapeut cunoscut deja în lumea sportului, iar despre colaborarea din ultimii patru ani cu David Popovici, Dragoş vorbeşte pentru News.ro.

La 34 de ani, din care 10 a jucat handbal, urmaţi de colaborări preţioase ca preparator fizic şi kinetoterapeut cu Simona Halep, Horia Tecău şi Florin Mergea, Cristina Neagu, echipe de volei, polo, handbal sau rugby, Dragoş Luscan îşi împarte timpul între proiectele cu sportivi de mare performanţă şi pacienţii de la clinica sa, KinetoFit. De patru ani se cunoaşte cu David Popovici, iar în ultimii trei colaborarea lor s-a axat treptat pe mare performanţă.

Înotătorul care va împlini 17 ani în 15 septembrie a fost exploziv în această vară, iar semnalul a fost dat la Roma, la Campionatul European de juniori, unde David a obţinut patru medalii, din care trei de aur, şi a stabilit trei recorduri mondiale de juniori. Anterior, alte trei medalii (una de aur, două de argint) au atras atenţia specialiştilor, la Festivalul Olimpic al Tineretului de la Baku. Avea doar 14 ani.

Antrenat de Adrian Rădulescu, cel mai tânăr membru al delegaţiei României la JO de la Tokyo a mulţumit fanilor, dar mai ales oamenilor din echipa sa după cele trei finale nipone în care a luat startul. ”Am lângă mine oameni minunaţi care mă ajută să devin cea mai bună versiune a mea ca sportiv, dar mai ales ca om şi le mulţumesc! Adrian Rădulescu, Dragoş Luscan, Valentin Grigoraş, Bob Seebohar, Stijn Corten sunt oamenii care m-au adus aici şi alături de care voi continua”, a scris David Popovici în mesajul său.

”În 2017 am fost invitat, în calitate de preparator fizic într-un cantonament organizat de federaţia de nataţie în Turcia, cu lotul naţional de cadeţi. Au fost mai mulţi sportivi, între care şi David, alături de băieţi cu are a luat aurul la ştafetă acum, la Roma. După un an, în 2018, David a venit la cabinetul meu cu o problemă de sănătate, deci ca pacient. Am făcut recuperare medicală o perioadă până şi-a revenit, iar apoi am avut o discuţie cu el, părinţii lui, antrenorul Adrian Rădulescu şi am acceptat să mă ocup şi de pregătirea lui fizică. Astfel, am intrat într-un program specializat, pentru că aţi văzut cum arată înotătorii. Sunt mari, puternici, agili, cu mobilitate bună, iar lucrurile cu David au decurs parcă fără să ne dăm seama. A prins încredere în mine şi am început treaba, cu pregătire specifică. Mă interesează ca el să devină din ce în ce mai puternic”, povesteşte Dragoş Luscan.

Programe diferite de pregătire în funcţie de probe

Este diferită pregătirea fizică specializată pentru un sportiv ca David, care participă în trei probe olimpice la doar 16 ani?

”Da, este o pregătire diferită, pentru că sunt diverse sisteme energetice care sunt implicate, însă mare parte din ele sunt antrenate de Adrian Rădulescu. Şi din partea mea sunt anumite lucruri, însă transferul nu este atât de mare. Sunt diferenţe între probe, pentru că pe probe, cu cât sunt mai scurte şi mai pe viteză, sportivul trebuie să fie din ce în ce mai puternic şi exploziv. În funcţie de asta îl şi antrenăm, însă în acelaşi timp trebuie să facem şi diferenţa următoare: un sportiv care pleacă foarte tare într-o cursă s-ar putea să nu reziste să termine 200 de metri, de exemplu. David a început la Tokyo cu proba de 200 metri liber, dacă ar fi început cu cea de 50 metri, nu ştiu, poate acolo era spre podium. Dar, cam aşa sunt programate competiţiile”, explică Dragoş.

David Popovici este un sportiv foarte disciplinat şi conştientizează că pregătirea fizică, oricât de dificilă este, reprezintă o parte extrem de importantă în obţinerea fiecărui rezultat. La acest nivel, nu-şi permite să aibă exerciţii sau programe de pregătire care să nu-i placă. ”Până acum nu am identificat exerciţii care să nu-i placă, în general face tot ce-i spun, dar cu timpul am sesizat altfel: exerciţii care îl ajută mai mult sau mai puţin, asta şi pentru că am început cu recuperarea lui, urmată de pregătire fizică. Şi atunci ştiu ce-i prinde bine. La el trebuie să fiu atent ca exerciţiile să-i îmbunătăţească performanţa, dar în acelaşi timp să nu-l accidenteze, să-l menţină sănătos. Scopul principal este să-l facem din ce în ce mai puternic, să facă întoarcerile mai rapid, să aibă unduirile, ondulările cât mai productive, fără risipă de energie. O comparaţie. E o diferenţă destul de mare faţă de sporturile în care am fost implicat, dar sunt şi pasionat de toate, aşa că le studiez mult, chiar dacă nu am practicat înot sau tenis”.

”Participarea lui David la Jocurile Olimpice a fost un bonus”

Dragoş nu a fost prezent la Tokyo, aşa cum s-a întâmplat la ediţia din 2016, când a făcut parte din staful lui Horia Tecău şi Florin Mergea, medaliaţi cu argint la Rio. A trăit cu emoţii cursele lui David, iar peste acestea s-a suprapus şi bucuria de a deveni tată de fetiţă pentru a doua oară. A studiat fiecare mişcare a lui David în bazin şi spune că participarea lui la Jocurile Olimpice a fost un bonus, de fapt, după ce obiectivul principal al sportivului a fost Campionatul European de la Roma, unde a şi dovedit de ce este în stare.

”Dacă ne gândim bine, acum câteva luni David nici nu era calificat la Tokyo. Avea de recuperat o secundă pentru a-şi face baremul, pe care a bătut-o cu mult apoi. Obiectivul principal a fost în acest an Campionatul European, acolo ne-am pus speranţele cu toţii, toată pregătirea a fost astfel orientată. Cred că această competiţie i-a şi luat un pic din energia pe care ar putut s-o aibă la Jocurile Olimpice. Sunt convins că la Tokyo ar fi putut un pic mai bine din punct de vedere energetic, dacă între timp nu ar fi avut Europenele. Sunt sportivi, chiar ştiu unul din Marea Britanie, care era calificat la CE de juniori, dar nu a mai mers, s-a concentrat doar pe JO. E şi asta o strategie. În acelaşi timp, David este la vârsta la care trebuie să aibă cât mai multe competiţii şi să testeze. E clar că pe viitor, înainte de Jocurile Olimpice n-o să mai aibă nicio competiţie oficială în care să tragă foarte tare. Cred că ce a fost acum la Jocurile Olimpice trebuie să luăm ca pe un bonus”, consideră preparatorul fizic al lui David.

În perioada stării de urgenţă, David şi-a amenajat acasă o sală de forţă

Preparatorul fizic nu este întotdeauna pe primul loc la ”simpatie” într-o echipă, poate tocmai pentru că impune o rutină, o muncă în care sportivul se bate cu el însuşi, iar eforturile fizice, repetările, exerciţiile sunt cele care nu se compară niciodată cu un concurs. Dragoş Luscan povesteşte că nu cedează de la planul de pregătire, iar David a înţeles foarte repede beneficiile.

”David are relaţia lui cu fiecare membru din staf. Cu mine, ca şi preparator fizic, lucrurile nu sunt uşoare, negociabile, dar în acelaşi timp David a înţeles foarte repede că ceea ce lucrăm o să-l ajute foarte mult. Mai ales anul trecut, în perioada stării de urgenţă, el a lucrat cel mai mult pe uscat, cum se spune, neavând bazin să se antreneze. A fost perioada cu o mare oportunitate pentru noi. Nu ştiu dacă ştie cineva, el în perioada respectivă şi-a făcut o sală de forţă acasă, într-o cameră pe care a sacrificat-o. Şi-a cumpărat greutăţi, bară, aparate de forţă. Cumva, pandemia a fost o şansă de a lucra foarte mult la forţă, cum nu reuşeşte un înotător în mod normal, a fost o perioadă în care David s-a dezvoltat bine, sunt mulţumit de perioada respectivă. Foarte multe exerciţii a făcut atunci”.

Jocurile Olimpice de la Tokyo s-au încheiat pentru David Popovici, iar gândurile se îndreaptă deja spre Paris 2024. Fireşte, cu o vacanţă ca prim obiectiv după incursiunea niponă. Dragoş Luscan vorbeşte despre ce va urma pentru David şi cum se va transforma, având în vedere că la JO de la Paris el va avea 19 ani.

”Să zicem că se stagnează cu creşterea în înălţime. De aici încolo va pune un pic de cărniţă pe el, cum se spune între sportivi, va începe să se maturizeze din ce în ce mai mult din punct de vedere fizic. Va pune masă musculară, va deveni din ce în ce mai puternic. E bine că e şi motivat, foarte bine educat, are mentalitate pentru performanţă”.

”Mentalul - principalul atu al lui David”

Principalul atribut fizic al lui David? Ce contribuie decisiv la acest succes al lui încă de la 16 ani? ”Aş zice că mentalul lui, nu o componentă fizică anume. Mentalul este principalul lui atu, mai departe vin celelalte în completare. Dacă nu avea un mental pentru performanţă, nici nu s-ar fi antrenat la 5 dimineaţa, nu ar fi făcut sală de la 7 dimineaţa. Pe măsură ce se va dezvolta va veni şi restul. Din punctul meu de vedere va bate multe recorduri. Cred că asta va fi o mare provocare pentru el: să bată recorduri. Noi vom lucra împreună în continuare, iar alături de mine cu pregătirea fizică şi kinetoterapia este şi colegul Valentin Grigoraş. Eu mă ocup de planul total de pregătire şi împreună cu Valentin implementăm. Inclusiv partea de refacere, cu masaje, cu streching, exerciţii de kinetoterapie, pentru că face în continuare kinetoterapie, pentru postura lui, pentru mobilitate. Totul e împărţit pe zile, ştim în fiecare zi ce avem de lucrat. Succesul vine şi din persistenţă. Face atât de multe lucruri bune, încât 0,1% din fiecare la un moment dat poate însemna 0,1 secunde în cursă. Este foarte atent şi la nutriţie, cât efort depune în viaţa de zi cu zi, e foarte bine calculat din toate punctele de vedere. Chiar şi la şcoală”.

”David este unul dintre eroii noştri”

Cum l-a văzut Dragoş pe David de acasă? Ce a înseamnat David pentru România la Tokyo?

”Poate exagerez, dar David este unul dintre eroii pe care-i căutau cei din ţara noastră. Mai ales generaţia lui. Sper ca românii să aibă încredere în el în continuare, să-l susţină mai departe. Să ne respectăm oamenii, eroii, să avem răbdare cu ei. El va face 17 ani, probabil lumea se aşteaptă ca peste trei ani să ia toate medaliile posibile şi imposibile, dar trebuie să avem încredere. El se va zbate pentru tot şi face tot ce e posibil să reprezinte România cu onoare şi să câştige medalii”, încheie preparatorul fizic şi kinetoterapeutul lui David Popovici.

Dragoş Luscan este licenţiat în “Sport şi performanţă motrică”, respectiv ”Kinetoterapie şi motricitate specială” în cadrul UNEFS, unde a urmat şi un master în ”Nutriţie şi remodelare corporală” şi un curs postuniversitar de preparator fizic, este licenţiat şi în Administraţie publică, iar la Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a antrenorilor predă Teoria antrenamentului sportiv. Are la activ numeroase certificări în domeniu, iar în ultimii ani a participat la zeci de conferinţe şi reuniuni la nivel mondial pe teme de antrenament, mental coaching, nutriţie, kinetoterapie. Este şi instructor internaţional de tenis certificat ATP, precum şi membru al “European Athletics CoachesAssociation” şi “Global Professional Tennis Coach Association”.

