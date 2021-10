David Popovici a fost prezentat, marţi, într-o conferinţă de presă, ca nou sportiv al CS Dinamo. El promite că se va lupta "ca de la rechin la rechin" cu marii înotători din lume la Campionatele Mondiale din Japonia, de anul viitor.



"Din partea mea, e foarte simplă treaba. Mă bucur că pot fi aici, la Dinamo, cel mai titrat club din România şi abia aştept ca într-o zi... Mi s-a spus că în această sală sunt numai medaliaţi olimpici afişaţi pe pereţi şi sper ca într-o bună zi să fiu şi eu, sunt convins de asta. Mă motivează să văd atâţia medaliaţi olimpici, nu numai aici, peste tot în clădire şi pe holuri. E drăguţ şi vreau să-mi văd şi eu aici portretul cândva.

A fost o decizie pe care am luat-o (n.r. - de a trece de la Steaua la Dinamo) împreună cu antrenorul meu şi alături de părinii mei. Am decis pur şi simplu că este cea mai bună decizie pentru mine în acest moment. Cea mai mare rivalitate pe care am văzut-o eu între cele două cluburi poate e la fotbal.

Nu mă pricep la fotbal deloc. Dar din fericire nici nu mă preocupă fotbalul, am venit aici pentru că vreau să evoluez ca sportiv la înot. Mă bucur că sunt coleg cu Robert Glinţă, poate în viitor vom putea face şi o ştafetă dacă o să mai vină câţiva înotători. Momentan avem un craulist extrem de bun şi un spatist extrem de bun, ne mai trebuie un brasist şi un fluturist. E un om foarte inteligent şi un sportiv la fel.

Din punct de vedere al universităţilor americane, uşile nu se închid niciodată, dar momentan prefer să rămân aici cu echipa mea pentru că am foarte multă încredere în ea şi cred că eu pot creşte aşa ca sportiv în acest sport individual. (n.r. - dacă Steaua i-a făcut vreo ofertă să rămână) Nu mă ocupă eu de oferte, se ocupă adulţii din jurul meu.

Nu ştiu, nu mă ocup de asta, nu vorbesc cu ei cu despre asta, nu mă interesează niciodată cifrele, pe mine, personal. (n.r. - despre o posibilă coregrafie pe care i-ar dedica-o fanii dinamovişti) Nu ştiu cum aş reacţiona dacă aş vedea aşa ceva, dar sunt sigur că ar fi bine primit. Atât timp cât e un gest frumos, e de apreciat. (n.r. - dacă îşi face card DDB) Card? Nu am nici cea mai mică legătură cu fotbalul, habar nu am. (n.r. - dacă se simte câine roşu) Acum, da. (n.r. - despre obiective) Am avut o vacanţă de trei săptămâni după Tokyo, mi-am revenit, m-am relaxat şi acum, uşor, uşor, cu mare încredere în planul nostru, revenim la cea mai bună formă.

Primul obiectiv cu adevărat important ar fi mondialele de seniori, din mai, din Japonia. Am spus că m-am bătut cu nişte titani ai sportului şi cu nişte rechini (n.r. - la JO), dar cred că pe măsură ce o să cresc, e valabil şi pentru mai, cred că mă voi bate ca de la rechin la rechin", a declarat el.

Întrebat dacă va ajunge să facă muncă de poliţist ca alţi sportivi dinamovişti, Popovici a răspuns că nu ştie despre ce este vorba. Preşedintele CS Dinamo, Ionuţ Popa, a dat asigurări că nu se poate întâmpla aşa ceva, sportivul fiind încă minor şi neîncadrat în structurile MAI.

"Nu au fost trimişi în stradă, a fost luate nişte măsuri în contextul stării de urenţă. Legislaţia prevede un anumit tip de intervenţie, un anumit tip de mobilizare a structurilor Ministerului Afacerilor Externe, iar CS Dinamo este o structură în cadrul MAI şi trebuie să supună rigorilor şi regulilor acestei structuri. Dan Savenco, Larisa Iordache au fost angrenaţi într-o misiune şi ştiu că şi-au dorit să vadă cum se desfăşoară o misiune. Eu o văd ca pe o provocare profesională.

Din lotul olimpic al Italiei, 80 la sută sunt cadre ale ministerului apărării şi ale ministerului de interne. Ele se pot îmbina într-o nuanţă profesionistă, nu cred că a fost o jignire. Pentru David, dacă o să acceadă în rândul structurilor MAI, o să fie provocare să facă şi altceva, să-şi dezvolte şi universul profesional", a afirmat Popa.

Şeful CS Dinamo a refirmat că nu l-a "furat" pe tânărul înotător de la CSA Steaua.

"Steaua şi Dinamo sunt partenere. Trebuie să avem o strategie comună pentru avea o dezvoltare uniformă. Ca să venim în completarea COSR trebuie să existe o eficienţă. Nu am avut până acum un dialog coerent, să ne punem la aceeaşi masă, să gândim o strategie. Noi am concurat cu nimeni pentru David Popovici.

Noi ne-am dorit să-l luăm pe David Popovici şi ne-am văzut de drumul nostru, nu am vrut să fim competitori, nu ne-am interesat de alte oferte, a fost o discuţie profi cu rezultatul scontat. Nu am avut concurenţă, pentru că David nu mai era sub contract în acea perioadă.

Am fost contactat de comandantul clubului Steaua, în luna august, în care mi-a recomandat să nu-l luăm pe David la Dinamo de la Steaua. L-am asigurat că Dinamo nu o să facă niciodată o contraofertă atât timp cât David este sub contract. Dacă tutorele, reprezentantul lui legal, ar fi afirmat că nu-şi doreşte să discute, nu am fi ajuns la niciun numitor comun astăzi. David are contract cu noi până la Paris (n.r. - 2024)", a spus el.

CS Dinamo a anunţat, la 27 septembrie, că înotătorul David Popovici a ales să reprezinte clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare.

"Cel mai talentat înotător român din noua generaţie, David Popovici (17 ani), se alătură celui mai titrat club sportiv al României. Multiplul campion european de juniori, una dintre marile surprize ale Jocurilor Olimpice de la Tokyo, unde a fost la numai două sutimi de medalia de bronz la 200 metri liber, îşi va continua cariera la Dinamo. Alături de el va veni şi antrenorul Adrian Radulescu", a anunţat clubul Dinamo.