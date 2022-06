David Popovici a vrut să devină călugăr shaolin! De ce e pasionat campionul mondial de filosofia lui Seneca

David Popovici este omul momentului în sportul românesc după performanța remarcabilă de la Budapesta, unde a devenit dublu campion mondial.

Întors acasă, David a povestit pentru Euronews că este pasionat de filosofie și îl admiră pe Seneca. "Mama e bucuroasă să citesc, așa sunt toate mamele, am observat. Am puțin timp pentru asta dar domnu’ Adi a știut cum să mă provoace și mi-a plăcut filosofia aceasta din care am învățat că pot controla doar ceea ce este în puterea mea să controlez și să învăț din fiecare experiență, bună sau mai puțin bună", a povestit Popovici.

El a mai dezvăluit ce îți dorea să ajungă în copilărie: "Călugăr shaolin pe la 7-8 ani, magician (am făcut și meditații pentru a deveni magician), pe urma am mers la teatru în trupa Brainstorming, unde am cunoscut niște oameni foarte tari dar nu știu dacă as fi devenit actor. Nu știu ce as fi ales eu dar cred ca m-ar fi ales altceva pe mine dacă nu mă alegea apa".

Sportivul de 17 ani a precizat și că îl admiră pe regretatul Kobe Bryant, din a cărui poveste de viață a învățat un lucru important: "De la căpuţ pleacă totul".