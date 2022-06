Înotătorul David Popovici a ocupat locul 1 la Campionatele Mondiale de Nataţie de la Budapesta, cu record mondial de juniori.

David şi-a "spulberat" adversarii şi a reuşit timpul de 1:43.21, record mondial la juniori, la doar 17 ani.

Primul înotător din România care reuşeste această performanţă la masculin.

În tribune au fost părinţii săi, antrenorul Adtrian Rădulescu, Camelia Potec şi mulţi români care au trăit acest moment istoric.

El i-a depăşit pe Sunwoo Hwang (Coreea de Sud) – 1:44.47 şi Tom Deam (Marea Britanie) – 1:44.98.

Azi dimineaţa, sportivul român va intra în competiţie în seriile de la 100 m liber (seria a zecea, culoarul 4). Cursa lui este programată la ora 10:30, ora României!

David Popovici este primul medaliat şi cel dintâi campion mondial de seniori al României, într-o probă masculină, şi al treilea sportiv care cucereşte medalia de aur pentru ţara noastră, după Tamara Costache (aur la 50 m liber, la Madrid 1986) şi Diana Mocanu (aur la 200 m spate, la Fukuoka 2001).

David Popovici este legitimat la CS Dinamo. A ajuns în curtea celor din Ștefan cel Mare chiar de la Steaua. Transferul a fost anunțat de dinamoviști în luna septembrie a anului trecut.

Se pare că Popovici a fost convins să meargă la Dinamo datorită condițiilor mai bine pe care le are aici. Vorbim în primul rând despre un bazin olimpic (50 de metri), pe care Steaya nu îl posedă. Iar la Dinamo el este coleg cu prietenul său Robert Glință. Cel care a făcut o cerere de dezlegare de la clubul roșu-albastru a fost tatăl sportivului.

"Am decis că este cel mai bun lucru pentru mine, în acest moment. Cred că cea mai mare rivalitate pe care am văzut-o este la fotbal, sper să nu mă înșel, nu mă pricep la fotbal și, din fericire, nici nu mă preocupă fotbalul. Am venit aici pentru a progresa la înot.

Mă bucur că sunt coleg cu Robert Glință, poate pe viitor vom putea face și o ștafetă.

Din punct de vedere al universităților americane, cred că ușile nu se închid niciodată, doar că momentan vreau să rămân aici, cu echipa mea. Cred că eu, ca sportiv, pot crește așa" - David Popovici.

Dinamo anunța la vremea respectivă: ”Super-transferul anului. Înotătorul David Popovici a ales Dinamo! Cel mai talentat înotător român din noua generație, David Popovici (17 ani), se alătură celui mai titrat club sportiv al României.

Multiplul campion european de juniori, una dintre marile surprize ale Jocurilor Olimpice de la Tokyo, unde a fost la numai două sutimi de medalia de bronz la 200 metri liber, își va continua cariera la Dinamo. Alături de el va veni și antrenorul Adrian Radulescu”, a anunțat Dinamo, într-un comunicat oficial.

Steliștii, prin vocea Asociației Steliștilor 1947, au reacționat imediat:

„Pierdere enormă pentru Steaua! Cel mai talentat înotător român din noua generație, David Popovici (17 ani), a semnat cu Dinamo. Ne întrebăm oare ce putea Dinamo să ofere mai mult decât Steaua? Bazinul olimpic pe care Steaua, club cu campioană olimpică, nu este în stare să îl construiască?

Ce face oare departamentul de marketing al clubului pentru a aduce venituri și imagine pentru club, ca astfel de situații să nu aibă loc? Ce face domnul comandant pentru dezvoltarea infrastructurii pentru sport a clubului?

-0 promovare performanțe sportive ale actualilor și foștilor campioni steliști

-0 promovare și planuri pentru dezvoltarea infrastructurii

-0 campanii de atragere sponsori și suporteri, mai ales la sporturile de echipă!

Care este strategia pe termen mediu și lung? Tot punem aceste întrebări de peste 7 ani!!!”, a fost mesajul postat de AS47 pe Faceboo