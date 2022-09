Amenințare pentru David Popovici. Marele rival al românului se întoarce: ”Mi-am cumpărat un tractor!”

David Popovici (17 ani), campion mondial la 100 și 200 de metri liber, n-a avut ocazia în acest an să-și măsoare forțele cu principalul său rival, americanul Caeleb Dressel (26 de ani), care și-a anunțat însă revenirea în competiții.

De cinci ori campion olimpic anul trecut, la Tokyo 2020 (inclusiv la 100 de metri, proba la care Popovici a stabilit recordul mondial), Caeleb Dressel s-a retras în timpul Campionatului Mondial de la Budapesta din 2021, invocând motive personale. Mai mult, el a luat o pauză și de pe rețelele sociale, perioadă în care a avut grijă mai mult de viața personală.

”Nu am înotat de la Mondiale și pot spune sincer că am fost fericit fără să înot. Însă îmi este dor.

Câteva lucruri pe care le-am făcut...În cele din urmă, am plecat într-o lună de miere în Islanda, mi-am cumpărat un tractor, am făcut drumeții pe o altă secțiune a Traseului Appalachian, am înotat cu niște lamantini.

Știu că pot avea atât înot cât și fericire. Le-am avut pe amândouă la un moment dat în viața mea și lucrez la asta. Dacă aveți nevoie de o pauză, luați una.

Mă voi întoarce”, a menționat Caeleb Dressel pe Instagram.