David Muniz a susținut că România ”lasă o amprentă pozitivă asupra lumii” Twitter/ US Embassy Bucharest

Însărcinatul cu Afaceri al Ambasadei SUA în România, David Muniz, a lăudat vineri, 1 iulie, alianța cu țara noastră. El a subliniat că prezenţa americană reprezintă dovada că SUA tratează cu seriozitate angajamentele în materie de securitate.

” 4 iulie 1776 a fost data la care forţele istorice şi spirituale ale binelui au repurtat o victorie enormă. Printre numeroasele noastre roluri, ne-am adunat cu toţii astăzi, aici, în calitate de reprezentanţi ai acelor forţe, şi ai dorinţei universale de a lucra în interesul umanităţii. Datorită celor care au luat atitudine în acea zi toridă de iulie în Philadelphia, noi stăm astăzi, aici, pe umerii unor uriaşi. Când vă vorbesc, îmi aduc aminte cu plăcere de recepţia de anul trecut, cu ocazia celebrării Zilei Independenţei. Deşi a avut o amploare mai mică, din cauza circumstanţelor, nu a fost pătată de răul cauzat de Putin şi invazia brutală a Rusiei în Ucraina şi de destabilizarea internaţională astfel generată. Desigur, îmi face plăcere acum să întâlnesc atât de mulţi prieteni în persoană, din nou, şi să sperăm că restricţiile şi carantina vor fi curând doar amintiri pe care le avem în comun. Cu toate acestea, nu ar fi sincer din partea mea să pretind, chiar şi aici, în spirit de sărbătoare, că trăim vremuri care nu ne pun la încercare, din greu, sufletele. Prieteniile şi alianţele superficiale se prăbuşesc când sunt supuse la astfel de teste de presiune, însă alianţele adevărate sunt doar călite şi consolidate de asemenea teste. Avem o alianţă şi o prietenie adevărate, voi... şi noi ... avem grijă de ele”, a afirmat David Muniz, în discursul ţinut la recepţia organizată de Ambasada SUA pentru a marca a 246-a aniversare a Statelor Unite ale Americii.

El a menţionat că alianţa între cele două ţări este bazată pe ”angajamentul comun faţă de democraţie, dragostea de libertate şi caracterul sacru al statului de drept şi al persoanei”.

Potrivit acestuia, până de curând, ”nu am fi putut prezice direcţia în care se îndreaptă lumea în care trăim sau nu am fi putut anticipa că ne vom întoarce în timp cu 80 de ani, în vremurile cele mai întunecate ale secolului trecut. Din fericire, eforturile noastre comune ne permit să contracarăm fără ocolişuri aceste provocări”.

”Atât Statele Unite, cât şi România sunt naţiuni care au făcut pace cu trecutul lor şi care l-au folosit pentru a deveni mai rezistente şi pentru a pava calea către un viitor strălucit. Vă rog să priviţi în jur, în această seară, şi să vedeţi elementele palpabile care reamintesc de ce pot realiza popoarele dedicate într-un secol. De la frumosul model vechi de Ford expus şi cât de mult vorbeşte despre prietenia noastră faptul că acest gigant industrial american reprezentativ produce acum în România, la fabrica de la Craiova, la imaginile care ilustrează o parte dintre cele mai mari talente ale Americii şi cele mai grele lupte ale ei”, a arătat el.

Muniz a adăugat că SUA a avut numeroase realizări şi ”nimic nu a fost obţinut în zadar sau fără eforturi şi sacrificii incredibile, aşa cum niciuna dintre realizări nu ne-a ridicat pe un piedestal al perfecţiunii”.

”Am mai greşit paşii, ne-am mai înşelat, însă ne străduim să fim responsabili, şi, de 246 de ani, balanţa noastră a înclinat către ceea ce este mai just şi moral. Este valabil şi pentru România, tot un regim democratic, cu numeroase realizări şi personalităţi marcante, care a făcut progrese incredibile în ultimul secol”, a mai spus oficialul american.

Însărcinatul cu afaceri al SUA a menţionat că au fost luate ”măsuri revoluţionare, fără precedent, în direcţia avansării securităţii şi independenţei energetice reale a României, odată cu unda verde acordată pentru construirea în ţară a reactoarelor modulare de mici dimensiuni, proiectate în America, de ultimă generaţie”.

”Prin acest pas îndrăzneţ, împreună cu progresarea lucrărilor de la centrala de la Cernavodă, conducerea României - şi mulţi dintre reprezentanţii conducerii sunt prezenţi aici – au dovedit că au viziunea clară şi necesară pentru a furniza poporului român energie sigură, fiabilă, durabilă şi curată. România este pe punctul de a deschide calea către o nouă eră a inovării şi a securităţii în domeniul energetic. Iar în Europa zilelor noastre, orice naţiune care nu este independentă energetic se află într-o situaţie precară. Rezultatele pozitive pe care le va avea această viziune a viitorului asupra României sunt imense”, a subliniat el.

David Muniz a amintit că, în urmă cu şaptezeci şi nouă de ani, cele două naţiuni erau în tabere diferite şi au continuat să fie ”duşmani ideologici în următoarele decenii, separaţi de încă o umbră criminală aruncată de Kremlin, impenetrabila Cortină de Fier”.

”Şi cu toate acestea, astăzi, România este unul dintre cei mai puternici aliaţi ai Americii. Conducătorii săi tocmai s-au întors de la Summitul NATO de la Madrid. La reuniunea la nivel înalt, România a oferit Aliaţilor perspectiva unică şi nepreţuită a unui membru NATO de la graniţa cu naţiunea aflată sub atacul barbar al Rusiei. Ne inspiră şi este uimitor să vedem prezenţa unora dintre cele mai renumite unităţi militare americane, care colaborează cu Aliaţii, cu o interoperabilitate aproape omogenă. Am menţionat Madrid şi sunt sigur că mulţi dintre voi ştiţi, în Spania, preşedintele Biden a anunţat că Statele Unite vor disloca un comandament de brigadă de luptă, în curând, în România. Împreună, avansăm către o postură de descurajare şi apărare şi mai puternică. Prezenţa noastră reprezintă dovada că tratăm cu seriozitate angajamentele în materie de securitate, şi că Statele Unite sunt întrutotul pregătite... şi capabile... să îşi îndeplinească angajamentele luate sub incidenţa Articolului V, jurământul Muschetarilor”, a continuat el.

Muniz a mai afirmat că România ”lasă o amprentă atât de pozitivă asupra lumii”.

”Da, cu siguranţă, în domeniul securităţii, în care acum este exportatoare de stabilitate, însă şi în două moduri care vorbesc direct despre bunătatea şi decenţa care caracterizează această ţară şi poporul său. Mă refer la disponibilitatea României de a acorda ajutor umanitar ţării vecine, aflate sub asediu, şi la succesul său lăudabil pe care l-a avut în combaterea traficului de persoane. Cunosc prea bine poporul român, trăiesc de câţiva ani aici. Capacitatea românilor de a fi cu adevărat buni nu mă surprinde deloc. Dar, recunosc, am fost uimit, mişcat, atât de reacţia oficială a României de a-i ajuta pe refugiaţii din Ucraina, cât şi de reacţia privată a atât de multor cetăţeni. Procesarea solicitărilor refugiaţilor, acordarea de ajutoare, eforturile de a simplifica cerinţele pentru acordarea dreptului de muncă şi dorinţa de a se asigura că nu se pierde o generaţie de elevi şi studenţi ucraineni, sunt, într-un singur cuvânt „admirabile”. Implicarea şi compasiunea de care dau dovadă românii de rând sunt o sursă de inspiraţie”, a arătat el.

Însărcinatul cu afaceri al SUA a apreciat şi ”măsurile palpabile luate de România împotriva traficanţilor de persoane, inclusiv condamnări, trimiterea la închisoare şi extrădări”, care sunt ”dovada că tratează cu seriozitate obligaţiile care îi revin”.

Trecutul nostru se împleteşte intrinsec, prezentul este în mâinile noastre şi întotdeauna este riscant să facem pronosticuri asupra viitorului. Şi totuşi, voi avea îndrăzneala să spun că viitorul arată strălucit. Evenimentele din lume ne aduc provocări... întotdeauna va fi aşa. Însă, multe lucruri arată promiţător, de la scena mondială pe care România continuă discuţiile pentru aderarea la OCDE, la relaţia bilaterală, unde schimburile româno-americane continuă să atingă noi niveluri record între societăţile noastre, în domeniul cultural, ştiinţific, mediul academic – există multe uşi între ţările noastre care sunt larg deschise. Toate vorbesc despre o prietenie şi un parteneriat trainice şi despre un viitor fantastic. (...) În încheiere, Statele Unite se mândresc să numească România prietenă şi Aliată, iar poporul american se va bucura întotdeauna de victoriile naţiunii române. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi La mulţi ani de Ziua Independenţei”, a conchis David Muniz.