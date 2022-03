Darren Cahill a venit în SUA pentru a continua colaborarea cu Amanda Anisimova, dar și-a dat seama rapid că nu mai poate să facă ceea ce iubește.

Australianul Darren Cahill a petrecut doar o zi cu Anisimova, apoi i-a explicat că trebuie să se întoarcă înapoi în Australia.

Fostul antrenor al Simonei Halep a explicat pe Instagram de ce nu mai poate să antreneze așa cum o făcea înainte.

"Am ajuns în SUA cu aproximativ 3 zile înainte de a merge la Indian Wells și nu m-am simțit bine. După a doua zi pe teren cu Amanda, mi-am dat seama repede că nu aveam cum să-i ofer atenția și grija necesare pentru a face treaba de antrenor în mod corespunzător.

Nu e ușor de explicat, dar de când am ieșit din carantina de 28 de zile de la sfârșitul anului trecut în Australia, am avut probleme în a reporni.

Ads

După ce am petrecut 28 de zile analizând și criticând fiecare mișcare de antrenor, meci și punct din 2021, mintea mea a fost epuizată.

Chiar și la Australian Open anul acesta trăgeam de mine de-a lungul zilelor, ceea ce este neobișnuit pentru mine când vine vorba de tenis, pentru că de obicei este o simplă bucurie să fac ceea ce fac.

După AO, sincer am crezut că am fost un pic moale și a crezut că am nevoie să îmi dau un brânci și să merg la Indian Wells și la Miami, iar mintea și corpul meu își vor reveni în forță acolo unde erau.

Din păcate, n-a fost cazul.

I-am mulțumit Amandei și i-am spus că trebuie să am grijă de mine. M-am oferit să continui să o ajut ca prieten", a scris Darren Cahill pe Instagram.

Australianul a mai precizat că va mai reveni doar la Wimbledon în calitate de comentator al ESPN.

Ads

Printre cei care i-au scris mesaje de susținere este și Simona Halep: "Ai grijă, D!". Nadia Comăneci sau Patrick Mouratoglu l=au încurajat și ei pe Darren.