Jucătorii FCSB-ului, atacați cu zăpadă la Cluj: ”Măcar am meritat bulgării ăia”

Mihai Pintilii, antrenorul echipei FCSB, şi-a felicitat jucătorii după victoria la limită obţinută duminică la Cluj, scor 1-0, în meciul cu echipa campioană, CFR Cluj.

„CFR este o echipă care se apără foarte bine. Băieţii au stat foarte bine în teren. Am venit să luăm toate cele trei puncte, le-am luat, acum urmează meciul cu Voluntari. Doar victoria ne mai ţinea în viaţă în lupta pentru titlu.

Nu am făcut schimbări la pauză pentru că echipa a jucat foarte bine. Băieţi merită felicitări pentru jocul făcut pe un teren îngheţat, am pasat, am dominat. În play-off, cele şase echipe care vor intra vor avea şanse egale şi acolo vom vedea”, a declarat Mihai Pintilii.

Darius Olaru, jucătorul echipei FCSB, crede că bulgării aruncaţi de suporterii clujeni către fotbaliştii bucureşteni nu mai contează, în contextul victoriei obţinute. „Măcar am meritat bulgării ăia, că am câştigat. În prima repriză am avut nişte situaţii bune de a marca, în repriza a doua am intrat puţin în jocul lor. E o victorie foarte frumoasă, care ne dă moral pe mai departe. Lupta la titlu: Acum vreo 15 etape eram la 20 de puncte şi nu ne mai gândeam la titlu, dar am revenit şi acum suntem aici”, a declarat Darius Olaru.