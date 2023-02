Rusoaicele fac legea la WTA Abu Dhabi. Ce-a făcut finalista de la Australian Open

Jucătoarea rusă de tenis Daria Kasatkina (8 WTA, principala favorită) s-a calificat joi în sferturile de finală ale turneului WTA 500 de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 780.637 de dolari, după ce a trecut în trei seturi, 1-6, 6-0, 6-2, de elveţianca Jil Teichmann (28 WTA).

Kasatkina şi-a adjudecat victoria după o oră şi 44 de minute şi va evolua în runda următoare împotriva chinezoaicei Zheng Qinwen (29 WTA).

O altă rusaoica, Liudmila Samsonova a eliminat-o pe cehoaica Krejcikova și va juca în sferturi cu conaționala Kudermetova.

Tot în sferturi a ajuns și Elena Rîbakina, jucătoarea din Kazahstan născută în Rusia care a pierdut recent finala la Australian Open 2023.

Rezultate de joi:

Daria Kasatkina (Rusia/N.1) - Jil Teichmann (Elveţia) 1-6, 6-0, 6-2

Liudmila Samsonova (Rusia/N.8) - Barbora Krejcikova (Cehia) 7-5, 7-6 (8/6)

Elena Rîbakina (Kazahstan/N.3) - Karolina Pliskova (Cehia) 6-4, 6-2.

No.8 seed @LiudaSamsonova defeats Krejcikova 7-5, 7-6 (6) to set up an Abu Dhabi quarterfinal against Veronika Kudermetova.#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/wSlxhJNFer— wta (@WTA) February 9, 2023