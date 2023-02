Declarația prin care Dănuț Lupu și-a pus în cap toți fanii dinamoviști

Dănuț Lupu, unul dintre cei mai importanți jucători din istoria clubului Dinamo, și-a pus în cap fanii echipei cu o declarație, prin care își manifestă dorința ca FCSB să câștige titlul de campioană.

„Eu zic de un an că îmi doresc extrem de mult, cu toate că nu am ținut niciodată cu FCSB, că mi-aș dori să câștige FCSB-ul campionatul asta numai datorită faptului că FCSB-ul are foarte mulți români cu care joacă. CFR-ul are trei români și restul străini. Nu putem să facem o echipă națională, atât timp cât noi promovăm jucători străini. Uite, jos pălăria ce face Hagi, ia toți copiii ăștia tineri din țară și încearcă să-i crească. Dacă stăm puțin și ne gândim, de 3-4-5 ani e singurul care promovează jucătorii tineri și îi vinde”, a spus Dănuţ Lupu pentru sport.ro.

Lupu a avut ieri o intervenție dură la adresa lui Gică Hagi, căruia i-a contestat o parte din meritele de fotbalist.

„Jos pălăria în fața lui Gică ca fotbalist, dar a jucat doar la Galatasaray și echipa națională. La echipa națională, la ce jucători eram pe vremea aia, nu era greu să joci doar când ai mingea. La Real Madrid și Barcelona nu a jucat, ci a făcut parte din lot. Hai să fim serioși! A jucat la Galatasaray și la echipa națională”, a spus Dănuț Lupu, citat de fanatik.ro.