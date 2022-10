Rusul Daniil Medvedev explică retragrea misterioasă din meciul cu Novak Djokovic

Daniil Medvedev a abandonat în semifinale contra lui Novak Djokovic, la Astana.

Rusul s-a retras la finalul setului doi, scorul fiind la egalitate, 1-1. Decizia e una suprinzătoare pentru Medvedev care nu arătase că ar fi accidentat în timpul meciului.

Ads

Până la abandon, Medvedev câștigase primul set cu 6-4, iar Djokovic își adjudecase al doilea set în tie break, 8-6. Tenismenul sârb a fost surprins de decizia luată de rus.

Medvedev a explicat ce s-a întâmplat: "Am simțit o durere la aductori în tie-break. Mi-am spus: Încerc să mai joc câteva puncte, să termin tie-breakul. Dacă voi câștiga, e ok, dacă nu îl felicit pe Novak. E a doua oară în cariera mea când mă retrag după o astfel de accidentare. Dacă aș fi câștigat tie-breakul și meciul, nu aș fi putut juca în finală. Riscam să stau pe bară șase luni".

"Chiar sper că nu este ceva serios. Îl știu pe Daniil, este un tip grozav, un luptător. Nu s-ar retrage dintr-un meci dacă nu ar simți că mai poate continua sau dacă ar ști că nu i-ar agrava accidentarea. Am fost surprins că s-a retras. Arăta destul de bine. Poate că în ultimele 6-7 puncte a fost mai lent. Mi-a spus că are probleme la mușchii aductori.A fost un meci foarte strâns, mai ales în setul secund. Aș spune chiar că a fost jucătorul mai bun în ambele seturi. Am luptat și am încercat să găsesc soluții. Am găsit o soluție în setul secund, dar sunt trist pentru turneu, pentru toți acești oameni care s-au bucurat de această bătălie și pentru Daniil, pentru că a trebuit să se termine în acest mod", a declarat Novak Djokovic la finalul semifinalei de la Astana.