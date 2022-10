Retragere misterioasă a lui Daniil Medvedev în timpul semifinalei cu Novak Djokovic. Reacția sârbului

Daniil Medvedev a abandonat în semifinale contra lui Novak Djokovic, la Astana.

Rusul s-a retras la finalul setului doi, scorul fiind la egalitate, 1-1.

Decizia e una suprinzătoare pentru Medvedev care nu arătase că ar fi accidentat în timpul meciului.

Până la abandon, Medvedev câștigase primul set cu 6-4, iar Djokovic își adjudecase al doilea set în tie break, 8-6.

Tenismenul sârb a fost suprins de decizia luată de rus.

"Chiar sper că nu este ceva serios. Îl știu pe Daniil, este un tip grozav, un luptător. Nu s-ar retrage dintr-un meci dacă nu ar simți că mai poate continua sau dacă ar ști că nu i-ar agrava accidentarea. Am fost surprins că s-a retras. Arăta destul de bine. Poate că în ultimele 6-7 puncte a fost mai lent. Mi-a spus că are probleme la mușchii adductori.

A fost un meci foarte strâns, mai ales în setul secund. Aș spune chiar că a fost jucătorul mai bun în ambele seturi. Am luptat și am încercat să găsesc soluții. Am găsit o soluție în setul secund, dar sunt trist pentru turneu, pentru toți acești oameni care s-au bucurat de această bătălie și pentru Daniil, pentru că a trebuit să se termine în acest mod", a declarat Novak Djokovic la finalul semifinalei de la Astana.

în finală, tenismenul sârb îl va întâlni pe Stefanos Tsitsipas.