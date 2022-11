PNL și PSD, vot favorabil pentru percheziționarea lui Daniel Tudorache: ”Nu înțeleg ce rost are politizarea demersului”

Deputaţii PSD şi PNL vor vota pentru încuviinţarea percheziţiei informatice în privinţa social-democratului Daniel Tudorache, au anunţat, luni, în plen, liderii celor două grupuri parlamentare, Alfred Simonis şi Gabriel Andronache.

Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, a spus că "grupul social-democrat va vota, aşa cum a cerut Daniel Tudorache, pentru ridicarea imunităţii şi încuviinţarea percheziţiei".

"Nu înţeleg ce rost are politizarea unui astfel de demers, în condiţiile în care însuşi celui căruia îi este ridicată imunitatea în vederea percheziţiei a cerut tuturor colegilor, deci şi celor din PSD, să voteze pentru încuviinţarea acestei percheziţii informatice. Nu văd ce rol are Clotilde Armand, ce rol are USR cu plângerile lor. Nu-mi dau seama ce se întâmplă de trebuie neapărat să-mi aduci aminte de prostiile pe care le faceţi. Dar dacă tot aţi amintit de Clotilde Armand, daţi-mi voie să vă reamintesc faptul că doamna în cauză are şi domnia sa nişte plângeri, nişte dosare în derulare, unul pentru că a furat voturi şi a câştigat fraudulos Primăria Sectorului 1. Are are un dosar în urma unei decizii a ANI care a găsit-o în conflict de interese şi a încasat ilegal nişte mii de euro pe lună din fonduri europene şi n-avea voie să o facă. E adevărat că doamna Clotilde Armand nu trebuie să vină în Parlament pentru a-i vota ridicarea imunităţii", a afirmat Simonis.

"Grupul parlamentar PNL va vota la vedere pentru solicitarea Parchetului", a precizat şi liderul deputaţilor PNL Gabriel Andronache.

Daniel Tudorache: ”Nu am nimic de ascuns, vreau să percheziționeze telefonul”

Deputatul PSD Daniel Tudorache le-a cerut, luni, colegilor din Parlament să voteze pentru încuviinţarea cererii DNA privind efectuarea unei percheziţii informatice în cazul său.

"Stimaţi colegi, într-adevăr, percheziţia a fost efectuată acum doi ani de zile, au avut la dispoziţie 30 de zile să nu ceară acordul Parlamentului, mă refer la procurorii DNA. Nu au făcut-o. De ce au aşteptat doi ani de zile? Vă cer să fiţi de acord sau să încuviinţaţi percheziţia telefonului. Nu am nimic de ascuns şi vreau să votaţi să percheziţioneze telefonul. E adevărat, sunt multe întrebări care se pun. De ce au aşteptat doi ani de zile? Poate că acum e momentul, e un moment prielnic să se facă circ. Puteau să o facă în primele 30 de zile şi nu aveau nevoie de votul dumneavoastră. Deci, vă rog frumos să votaţi", a afirmat, în plen, Tudorache.

Camera Deputaţilor dezbate şi votează, luni, cererea Justiţiei privind încuviinţarea percheziţiei în cazul deputatului Daniel Tudorache, fost primar al Sectorului 1, urmărit penal pentru achiziţii nelegale şi supraevaluate în timpul pandemiei de COVID-19.

Votul deputaţilor va fi secret cu bile.