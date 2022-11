Antrenorul Daniel Dobre i-a sugerat Simonei Halep să apeleze la anumite metode neconvenționale: "Nu știu dacă ar trebui să vorbesc despre asta"

Daniel Dobre este antrenorul care a condus-o pe Simona Halep spre cel de-al doilea Grand Slam al carierei, cel de la Wimbledon.

Daniel Dobre spune că Simona Halep a refuzat să apeleze la anumite metode neconvenționale, care ar fi ajutat-o să treacă mai rapid peste oboseală.

„Chiar am avut discuții, și nu știu dacă ar trebui să vorbesc despre acest lucru... întotdeauna am avut discuții despre a reuși să ai 3-4 săptămâni la nivel înalt, adică să câștigi Roland Garros, câștigi Wimbledon, câștigi și la New York.

Pentru ea este un consum imens să faci rezultate, iar recuperarea este foarte grea, în primul rând mental. Niciodată nu a acceptat să fie ajutată să primească ceva în afara resurselor naturale, care poate ar fi acționat și ar fi avut într-un sezon 4-5 rezultate mari”.

Solicitat de Gazeta Sporturilor să explice mai detaliat la ce s-a referit în această afirmație făcută la Europa FM, Dobre a explicat:

"Poți să ai tot felul de suplimente. Nu e vorba de dopaj, ci de suplimente care să te ajute să te regenerezi mai repede, poți să iei mai multă băutură de recovery (n.r. - recuperare), să o bei după fiecare antrenament și după fiecare sesiune de pregătire fizică, să bei de două-trei ori pe zi, dar este foarte neplăcut pentru organism.

Poți să faci mai multă saună cu gheață, sunt o groază de lucruri care te pot ajuta, dar sunt și efecte, acele băuturi de recovery, dacă bei de trei ori pe zi te umpli de bube, au foarte mult zahăr, multe proteine. Poți să iei și pe partea mentală.

Ea a vrut mereu să fie cât mai aproape de normal, de natural: Dacă sunt obosită, mai stau o zi în plus sau două, nu joc tenis până îmi revin. Să fie o regenerare naturală a corpului, și nu accelerată. Spuneam de saună cu gheață, sunt acum niște instalații cu vacuum, să nu se adune acidul lactic, stai acolo câte o oră ca nebunul.

Mai avea, pe stres și oboseală, herpes. Poți să-l anihilezi cu Aciclovir, a luat o dată sau de două ori, dar i-a fost rău fiindcă e un medcament foarte puternic. Ok, a spus: Nu mai iau, mai bine aștept să treacă herpesul de la sine."