Lupta crancena in PNL pentru controlul filialei de la Cluj. Cum se repozitioneaza taberele in perspectiva congresului

Partidul National Liberal (PNL) se pregateste pentru congresul care va avea loc pe 25 septembrie in cadrul caruia va fi desemnata noua conducere a formatiunii.

Pana in prezent, si-au anuntat candidatura la functia de presedinte al partidului, Ludovic Orban, actualul presedinte al PNL, si premierul Florin Citu. Nu este exclus sa apara si un al treilea candidat, insa este putin probabil ca acesta sa stranga mai multa sustinere decat au in prezent cei doi.

Cum arata lupta pentru controlul filialei de la Cluj

In vederea Congresului din 25 septembrie au loc in aceasta perioada alegeri in toate filialele liberale din tara. Este si cazul filialei PNL din Cluj, condusa in prezent de europarlamentarul liberal Daniel Buda. Momentan, doar europarlamentarul si-a anuntat candidatura la un nou mandat, iar potrivit unor surse liberale, acesta are mari sanse sa o si obtina.

Intre 2004 si 2012, Buda a avut si 2 mandate de deputat in Parlamentul Romaniei, din partea PD si ulterior PDL. In trecut, acesta a dominat organizatia PDL Cluj si apoi a preluat conducerea PNL Cluj. Important de precizat este ca Daniel Buda este unul dintre sustinatorii lui Florin Citu pentru postul de presedinte al PNL, iar daca acesta va fi reconfirmat in fruntea filialei, premierul va avea asigurate voturile delegatilor de la Cluj. De altfel, un mare atuu al premierului Florin Citu il va reprezenta si faptul ca Emil Boc, edilul Clujului si unul dintre cei mai bine vazuti liberali, il va sustine pe 25 septembrie.

De cealalta parte, europarlamentarul Daniel Buda ar putea avea un adversar foarte dificil, daca Alin Tise, actualul presedinte al Consiliului Judetean Cluj, va decide sa intre in lupta pentru conducerea organizatiei. In urma cu doua saptamani, Alin Tise spunea ca nu intentioneaza sa candideze pe motiv ca, la cei 45 de ani ai sai, ar fi prea "batran".

"Sunt prea batran sa candidez la conducerea PNL Cluj. In urma cu vreo 20 de ani, cand am intrat in partid, mi se spunea ca sunt prea tanar desi activam atunci ca avocat de cativa ani.

Cei mai cu experienta mi-au spus atunci ca trebuie sa astepti sa faci cheag in partid inainte sa candidezi. Si am stat, si am stat...

Apoi mi s-a spus ca trebuie sa mai stau, sa am maturitate, sa capat experienta. Acum am ajuns la 45 de ani, cand sunt prea batran sa mai candidez la conducerea organizatiei Cluj. Ca atare ii las pe altii, consider ca sunt mult prea batran", spunea Alin Tise.

Facem precizarea ca Alin Tise este unul dintre cei mai duri critici ai lui Ludovic Orban. "O discutie cu Orban despre competenta si performanta e ca si cum ai discuta cu dinozaurii. Orban ar trebui sa joace table in parc cu Ion Iliescu, nu sa faca rau unui partid pe care il confunda cu propria persona. Sindromul Dragnea este prezent permanent", spunea in urma cu ceva timp Alin Tise.

Clujul isi va stabili conducerea in cadrul unor conferinte locale. In perioada 1 iunie - 15 iulie vor avea loc adunarile generale ale organizatiilor locale, iar in perioada 1 iulie - 10 august vor avea loc conferintele judetene de alegeri.

Potrivit ultimelor rezultate de la alegeri, PNL Cluj ramane una dintre organizatiile fruntase ale partidului, fiind vorba de o organizatie care va aduce un numar mare de delegati la Congresul din 25 septembrie. Iar daca Daniel Buda va fi reconfirmat in fruntea filialei, toate voturile delegatilor se vor duce catre Florin Citu. Acelasi lucru ar urma sa se intample si daca Alin Tise ar prelua conducerea filialei, chiar daca acesta nu si-a exprimat inca o optiune.