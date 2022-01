Dani Oțil, unul dintre prezentatorii emisiunii matinale de la Antena 1, a rămas perplex când a văzut factura la energie electrică.

În emisiunea "Neața cu Răzvan și Dani", vedeta a dezvăluit că a început deja să facă economie prin casă la curent.

Dani Oțil se așteaptă la zile și mai grele, mai ales că încă nu i-a venit factura la gaze.

"Beculețele de afară sunt stinse toate. Am făcut consiliu de familie: am vorbit cu cel mic, am vorbit și cu soția, i-am zis gata cu Netflix, nu facem din noapte zi. I-am mutat și masa de machiaj la lumină, ca să beneficieze de lumina naturală. Nu a venit încă factura la gaze. În orice caz, am luat măsuri de precauție.

L-am tăiat și pe ăla mic de la diverse lucruri, care i se încălzesc electric. L-am scos și din priză. Cine aprinde atâtea becuri? Că eu tot sting. Mi-am stricat ziua. Dacă vezi factura la curent îți strică ziua. Încă nu au venit gazele. La noi, în camera bebelușului sunt 27 de grade. Copilul nu e în camera bebelușului, dar cică acolo îl schimbăm și să fie cald. O să ziceți că sunt zgârcit, că… Cel mai frig se face în pivniță, unde se duce pisica. Am vorbit și cu pisica", a spus Dani Oțil.

Sursa video: Youtube / Neața cu Răzvan și Dani

"Românii au nevoie de garanții privind corectitudinea facturării consumului de energie electrică și gaze naturale. Pentru garantarea eficienței măsurilor de protecție a cetățenilor - consumatori casnici -, urmează a fi refăcute facturile care nu au respectat plafoanele reglementate.

Până la refacerea calculelor de către furnizori, aceste categorii de facturi nu vor fi purtătoare de penalități", a spus premierul Nicolae Ciucă despre facturile la energie, după ce tot mai mulți români s-au plâns de acestă problemă.