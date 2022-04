Cine e manelistul surprins la bordul unui tanc care a avariat două mașini: „Oamenii sunt răi”

Un accident neobișnuit a avut loc miercuri, 13 aprilie, pe o stradă din Râmnicu Vâlcea, acolo unde un manelist celebru a fost surprins la bordul unui transportator blindat care circula pe carosabil și care a lovit două autoturisme parcate.

În turela TAB-ului se afla cântărețul de manele Dani Mocanu, care filma un videoclip. Într-o serie de imagini surprinse de trecători, se vede că șoferul TAB-ului pierde pentru un moment controlul și lovește două mașini parcate.

Vizibil deranjat de persoanele aflate la fața locului care îl filmau, Dani Mocanu și-ar fi vărsat nerviii pe mai mulți tineri. Conform unor martori citați de știrileprotv, manelistul și fratele său i-au înjurat pe cei care filmau.

"A venit cu o mașină militară, era oprit pe marginea drumului. Și noi, mai mulți copii, ne-am dus să facem poze cu el. Când ne-a văzut, a închis ușa de la mașină și noi continuam să filmăm. Și a început să ne înjure fratele lui și după ce a înjurat fratele lui a veni și Dani Mocanu, și ne-a înjurat și el și s-a făcut că dă cu pumnul în noi”, afirmă un martor pentru sursa citată.

Poliția: Autovehiculul avea toate actele

Conform impresarului său, Dani Mocanu se afla în Râmnicu Vâlcea pentru a filma un videoclip. Acesta ar fi fost motivul pentru care se afla în transportorul blindat. Vehiculul este înmatriculat în Anglia și ar fi unul „istoric”.

IPJ Vâlcea a transmis că propietarul TAB-ului va fi amendat cu o sumă între 580 și 725 de lei pentru „efectuarea unor activităţi de natură a distrage în mod periculos atenţia în timpul mersului”. De cealaltă parte, poliția rutieră a anunțat că vehiculul are toate documentele în regulă, asigurare și dreptul să circule pe drumurile publice.

Reacția lui Dani Mocanu: Am fost cu tancul la o plimbare

Dani Mocanu a explicat într-o intervenție pentru Observator cum a ajuns să facă accident. Conform manelistului, propietarul TAB-ului ar fi încercat să evite un copil și astfel a lovit cele două autoturisme.

"Eu eram în acel tanc. Am fost toată ziua cu tancul respectiv la o mică plimbare prin Râmnicu Vâlcea. Am fost să realizez un videoclip în oraşul respectiv. Din păcate am făcut şi un mic accident, după cum aţi văzut în filmarea respectivă.

Ceea ce vreau să subliniez este că oamenii sunt răi. Imediat cum au văzut că am atins acolo în parcarea respectivă două maşini, imediat au postat şi au susţinut că eu conduceam. Nu conduceam eu. Pur şi simplu eu eram deasupra tancului, iar la volan se afla proprietarul tancului. Omul din câte am văzut eu, a evitat un copilaş care îmi făcea poze. Erau oameni care făceau poze, să îl vezi pe Dani Mocanu cu un tanc prin Râmnicu Vâlcea, nu vezi în fiecare zi. (...) Am vorbit cu proprietarii maşinilor, s-a rezolvat. A fost o înţelegere la faţa locului. Am sunat şi noi la poliţie, am informat de cele întâmplate, dar proprietarii s-au înţeles între ei”, a afirmat Dani Mocanu.

Într-un videoclip pe TikTok, manelistul susține că „ceea ce fac eu a depășit de mult nivelul României”.

Într-un videoclip pe TikTok, manelistul susține că „ceea ce fac eu a depășit de mult nivelul României".