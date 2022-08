Manelistul Dani Mocanu, condamnat să plătească o amendă uriașă după ce a scos cuțitul într-un club din Târgu Mureș

Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat să plătească o amendă penală de 100.000 de lei pentru săvârșirea infracțiunii de port fără drept de obiecte periculoase. Este una dintre cele mai mari amenzi penale acordate de o instanță din România.

Sentința aparține Judecătoriei Târgu Mureș și a fost dată în urma scandalului din noaptea de 18 spre 19 iunie 2022, când manelistul a fost implicat într-un conflict, într-un club din Târgu Mureș.

Pe lângă amendă, Daniel Mocanu a primit interdicția de a se mai afla în municipiul Târgu Mureș pentru o perioadă de cinci ani, aceasta fiind o pedeapsă unică aplicată unui artist, în România.

După scandal, polițiștii din Mureș au făcut percheziții la domiciliul din Argeș unde Dani Mocanu locuiește împreună cu familia sa. A fost reținut atunci, iar ulterior, artistul a făcut un acrod de recunoaștere a vinovăției.

Acrodul a fost admis de Judecătoria Târgu Mureș care a decis să-i aplice manelistului o amendă penală record pentru România, ca ”un ultim semnal de alarmă”, avându-se în vedere ”gravitatea faptelor imputate şi particularitățile antecedentelor penale”, au motivat judecătrii din Mureș.

”Condamnare cu acord de recunoaştere

Solutia pe scurt: condamnă inculpatul M.D., ---, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 75.000 de lei (150 de zile amendă X 500 de lei) pentru săvârşirea infracţiunii de port fără drept de obiecte periculoase prevăzută, cuantum al amenzii determinat ca fiind rezultatul înmulţirii numărului zilelor amendă, respectiv 150 de zile amendă, cu suma corespunzătoare unei zile amendă, şi anume suma de 500 de lei.

aplică inculpatului M.D. pedeapsa complementară a interzicerii (…) dreptului de a se afla în municipiul Târgu Mureş, jud. Mureş, pe o perioadă de 5 ani.

În considerarea pluralităţii de infracţiuni ( …) se aplică pedeapsa cea mai grea, (de 75.000 de lei, la care se adăuga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite 25.000 (75.000/3=25.000, echivalentul a 50 (150/3) de zile amendă, a câte 500 de zile fiecare), rezultând o pedeapsă totală a amenzii penale de 100.000 de lei”, potrivit portalului instanțelor de judecată.

Sentința a fost dată pe 26 august 2022 și poate fi atacată la instanța superioară.

Dani Mocanu, unul dintre maneliștii preferați de interlopi, nu este nici pe departe la prima întâlnire cu instanța penală. El a fost acuzat de rele tratamente și cruzimi împotriva animalelor, trafic de persoane și proxenetism.

Leul care a "jucat" în videoclipul lui Dani Mocanu a fost găsit de politiști într-o menajerie din Dâmbovița, iar manelistul a fost chemat la poliție să dea explicații.

Manelistul este unul dintre cei mai urmăriți cântăreți români, contul sau de Youtube având peste 2,55 milioane de abonați.

După isprava cu leul rănit pe care l-a folosit în videoclipul său, Mocanu a fost trimis în judecată pentru instigare la ură împotriva femeilor.

În ianuarie 2020, manelistul Dani Mocanu a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecatoria Sectorului 1, el fiind acuzat că a lansat în aprilie 2019 un videoclip pe canalul Youtube, în care incita la ură împotriva femeilor.

"O curwa daca-ți iei, s-o ții în locul ei / Să n-o lași să gândească, să-i pui stop la idei / Să nu îi dai valoare decât ca la un câine / N-o duce la restaurant, ține-o în casă pe paine..."

Pentru aceste versuri, manelistul a fost condamnat la o pedeapsa de 250 de zile de amenda penală, cuantumul unei zile de amenda fiind de 60 de lei. În total bărbatul va avea de achitat 15.000 de lei, potrivit portalului instanțelor de judecată.

De asemenea, judecatorii din Pitești au obligat YouTube să retragă videoclipul Dani Mocanu - Curwa (Official Video) Hit 2019, publicat pe platforma www.youtube.com., precum și toate videoclipurile conexe.

În plus, instanța a dispus confiscarea specială a echivalentului în lei de la data plății, a sumei de 34.136 de dolari americani, bani generați de milioanele de vizualizări ale videoclipului incriminat.