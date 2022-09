Românii au reușit s-o întâlnească pe regina Marii Britanii de-a lungul anilor.

Elisabeta a ll-a a murit, joi după -amiază, la reşedinţa sa de la Balmoral, la vârsta de 96 de ani.

Dana Săvuică a povestit cum părinții săi, diplomați de carieră, au cunoscut-o pe regina Marii Britanii în urmă cu mulți ani.

Vedeta a copilărit mulți ani în străinătate datorită tatălui său, George Săvuică, ambasador al României în Sri Lanka, Malaezia, Filipine, Indonezia, Pakistan, Cipru, Finlanda.

Dana Săvuică a postat pe Instagram o poză cu întâlnirea dintre părinții săi și Regina Elisabeta a II-a.

"In anul 1981 Regina Elisabeta a II-a a vizitat una dintre tarile aflate in Commonwealth, Sri Lanka. In acea perioada parintii mei erau in misiune diplomatică si au avut deosebita ocazie si onoare de a o intalni pe această femeie incredibilă care a purtat cu maximă responsabilitate coroana și a indeplinit cu sfințenie sarcinile de monarh.

Regina Marii Britanii a lăsat un loc gol în inimile supușilor ei. Cea mai lungă domnie a unui monarh britanic a a ajuns la sfârșit. Dumnezeu să o odihnească", a scris Dana Săvuică pe Instagram.

Charles Philip Arthur George, născut la 14 noiembrie 1948, a devenit oficial în după-amiaza zilei de joi, 8 septembrie, noul rege al Marii Britanii și a altor 14 ținuturi din Commonwealth, după moartea mamei sale.