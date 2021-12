Vîlceanu admite că lideri de filiale i-au cerut alocarea unui procent din subvenţia primită de PNL de la stat, argumentul său pentru ei fiind că nu vrea să facă „puşcărie”

Secretarul general al PNL, Dan Vîlceanu, afirmă că s-a opus solicitării unor preşedinţi ai filialelor judeţene din partid de a li se aloca un anumit procent din subvenţia pe care partidul o primeşte de la bugetul de stat, el explicând că alocarea de fonduri după o astfel de formulă ar fi nelegală. Vîlceanu admite că le-a spus colegilor săi de partid că nu vrea să facă ”puşcărie” din această cauză, menţionând că acesta a fost „un mod mai plastic” de a se exprima.

Dan Vîlceanu a admis, duminică seară, că în cea mai recentă şedinţă a Biroului Executiv al PNL le-a spus liderilor din teritoriu că nu vrea să „facă puşcărie” din cauza modului în care sunt cheltuiţi banii pe care partidul îi primeşte ca subvenţie de la buget, el afirmând că acesta a fost „un mod mai plastic” de a se exprima.

„În ceea ce priveşte cheltuielile pe care partidele pe fac din subvenţia pe care o primesc de la statul român lucrurile trebuie să fie ţinute foarte strict, pentru că sunt explicaţii pe care trebuie să le dai şi avem control de la AEP an de an şi noi, şi fiecare filială în parte. Secretarul general este cel care are în responsabilitate cheltuirea acestor sume de bani.

Alocarea la modul la care s-a pus în discuţie la acea şedinţă ar fi nelegală. (S-a pus în discuţie – n.r) ca sumele să fie alocate într-un anumit procent către filialele judeţene. De exemplu, 20%, sau 30% din subvenţia pe care o încasează partidul de la stat să meargă pur şi simplu alocată către filialele judeţene şi asta ar fi nelegal, pentru că nu poţi atribui tu subvenţia unor alte entităţi ale partidului cu de la tine putere”, a argumentat Vîlceanu.



El a subliniat că fondurile primite de la stat pot fi consumate pentru anumite cheltuieli considerate eligibile conform legii. Acesta arată că filialele judeţene vor fi ajutate financiar cu astfel de cheltuieli, dar nu vor fi daţi „pur şi simplu” bani din subvenţie filialelor judeţene.

