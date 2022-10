Sportul practicat în tinerețe de Dan Șucu, finanțator la Rapid: ”10 minute mi-a curs sânge din nas”

Omul de afaceri Dan Șucu (59 de ani), finanțator la echipa de fotbal Rapid, a vorbit în cadrul emisiunii ”Prietenii lui Ovidiu” de la gsp.ro despre sportul de performanță pe care l-a practicat în tinerețe.

”Lotul național de juniori la handbal, portar. După ce am intrat la facultate, la Politehnică, trebuia să merg la Poli Timișoara. Am vorbit cu domnul antrenor Constantin Jude, care mi-a spus „Băiete, ești binevenit aici", dar în fața mea era un portar excepțional care se numea Alexandru Buligan. Era clar că o să îmi crească fundul pe bancă. Așa am rămas cu matematica”, a declarat Dan Șucu despre realizările sale în handbal.

Ads

”Tata a aflat târziu că fac handbal și a venit o singură dată să mă vadă. Chiar atunci am primit o minge drept în figură și zece minute mi-a curs sânge din nas. Mi-a zis că nu mai vine a doua oară. El, campion de călărie, dar nu m-a lăsat niciodată să încalec un cal. Mi-a spus că e prea periculos! Când a văzut ce mi-am ales, n-a mai zis nimic”, a mai spus afaceristul.