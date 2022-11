Ce spune Dan Șucu despre posibilele transferuri ale lui Alibec și Florinel Coman la Rapid

Acţionarul clubului de fotbal FC Rapid Bucureşti, Dan Şucu, a declarat, vineri, comentând eventualele transferuri ale jucătorilor Florinel Coman (FCSB) şi Denis Alibec (Farul Constanţa), că există bani pentru "oportunităţile care se justifică".

Întrebat dacă FC Rapid intenţionează să îi transfere pe Florinel Coman şi Denis Alibec, Şucu a răspuns: "De partea sportivă răspunde preşedintele Daniel Niculae. Bani există din punctul nostru de vedere. Există bani pentru orice oportunitate care se justifică".

Preşedintele Daniel Niculae a evitat să vorbească despre transferurile celor doi fotbalişti, spunând că până la pauza competiţională din iarnă echipa Rapid mai are meciuri importante de disputat.

"Am făcut lista pentru Moş Crăciun, ca în fiecare an, acum să vedem dacă am fost cuminţi. Dar mai sunt de jucat meciuri importante, aşa că mai este mult până să-i scriem Moşului despre jucători. Obiectivul nostru nu s-a schimbat, a rămas calificarea în play-off. Momentan suntem în obiectiv, dar două meciuri consecutive te pot duce în sus dacă le câştigi sau în jos dacă le pierzi. Aşa că suntem departe de a ne fi îndeplinit obiectivul", a precizat preşedintele Daniel Niculae, prezent alături de Dan Şucu la evenimentul în cadrul căruia FC Rapid şi-a lansat, vineri, propria marcă de bere.

În ultima perioadă în presa de specialitate s-a vehiculat că FC Rapid doreşte să îi transfere pe jucătorii Florinel Coman (FCSB) şi Denis Alibec (Farul Constanţa) în pauza competiţională din iarnă. Antrenorul formaţiei giuleştene, Adrian Mutu, a afirmat la rândul său într-o emisiune televizată că Florinel Coman şi Denis Alibec sunt fotbalişti talentaţi pe care a lăsat de înţeles că şi i-ar dori în lot.