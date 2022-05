Dan Șucu, primele scandaluri ca acționar la Rapid. Miliardarul l-a atacat dur pe patronul de la CFR Cluj și a criticat investițiile de la Sepsi

Omul de afaceri Dan Şucu a devenit acţionar la FC Rapid cu o participaţie de 50 la sută din clubul giuleştean. La conferinţa de presă de miercuri, în care a fost prezentat, Şucu a trimis "săgeţi" către cluburile Sepsi Sfântu Gheorghe, finanţat cu bani din Ungaria, şi CFR Cluj, patronat de Neluţu Varga, un om de afaceri despre care spune că nu-l cunoaşte.

Ads

"Faptul că un guvern al unei ţări vecine investeşte 3,5 milioane de euro în fiecare an în bugetul unei echipe care concurează aici este o lovitură. E normal? Unde e normalitatea? Reclamele acelea care sunt de la OTP Bank sau de la Mol sunt reclame pe baze comerciale? Care e beneficiul lor acolo? Mi se pare fără sens, nimeni nu întreabă. Ăsta nu e un mod de a intra în competiţie. Dacă competiţia sportivă e reglementată într-un mod corect şi coerent şi există cu adevărat o competiţie sportivă, competiţia organizatorică e haiducie. Acolo sunt haiduci, nu sunt competitorii adevăraţi.

Asta nu e competiţie, e haiducie. Părerea mea. Din punctul meu de vedere, o primărie poate să spune că are dorinţa de a promova Piteştiul. Ok, dar de ce nu-l promovează fanii Piteştiului nu ştii de ce, dar asta e o altă problemă. Dar eu vin cu banii contribuabililor dintr-o ţară vecină ca să susţin o echipă din ţara respectivă?

Eu sunt convins că motivarea care a fost dată de cei care subvenţionează a fost că subvenţionează sportul de masă. Dacă mergi şi vezi că cu banii ăia se subvenţionează sportul de elită, aia se numeşte deturnare de fonduri şi este pedepsită penal. Sunt tare curios dacă Curtea de Conturi, echivalentul din Ungaria, ar veni să verifice ce se întâmplă cu adevărat cu banii contribuabililor unguri", a spus Şucu, despre Sepsi.

Ads

Referitor la CFR Cluj, Şucu a declarat că echipa campioană nu reprezintă un model de business, deoarece afacerile patronului Neluţu Varga nu sunt cunoscute.

"Dacă discutăm pe parte organizaţională, modelul de business de la CFR îl înţeleg foarte greu sau aproape deloc. Pentru că nu e ceva de înţeles din punct de vedere economic, iar pe partea cealaltă, dacă vreţi să vorbim în mod direct, eu pe patronul de acolo nu l-am întâlnit în afaceri, nu cunosc nimic despre dânsul ca om de afaceri şi sunt de mulţi ani în afaceri. Probabil dacă ar fi fost proeminent în direcţia respectivă... Poate ştiţi dumneavoastră afacerile dânsului, că eu nu le cunosc, nu am auzit niciodată de afacerile dânsului şi nu am auzit de dânsul ca om de afaceri", a explicat el.

Ads

În replică, Dioszegi a catalogat afirmaţiile lui Dan Şucu "aiureli", deoarece Sepsi nu primeşte bani din Ungaria decât pentru infrastructură şi pentru centrul de copii şi juniori.

"Nu ştiu de unde a scos domnul Şuţu (n.r. - Şucu) aceste lucruri şi nu ştiu de ce consideră că nu se poate sponsoriza o echipă sau nu se pot face contracte de reclamă. El a spus că Rapidul o să aibă 7 milioane de euro buget şi anul viitor, 14 milioane. Păi dacă nu din sponsorizări sau din reclamă, de unde o să aibă? Sunt nişte aiureli, nu ştiu de unde a scos chestiile acestea. De ce merită pentru OTP sau Mol să-şi facă reclamă?

Păi atunci putem să mergem la Omniasig care a fost principalul sponsor la Dinamo sau la orice societate. Eu cred că a vorbit în necunoştinţă de cauză, nu vreau să plec de la ideea că a vorbit cu răutate. El acum a intrat în fotbal, ştiu că e patronul de la o firmă de mobilă. Nu cred că a vorbit cu răutate, ci în necunoştinţă de cauză. Atât ştiu că şi Rapidul dacă vrea să aibă un buget trebuie să facă contracte de sponsorizare. La noi, banii au venit pentru infrastructură. Dacă ne uităm în România, toate stadioanele sunt construite din bani publici. Nu a construit niciun patron, a construit statul.

Ads

Acum, că statul e maghiar sau român sau orice stat, asta nu e problemă, atât timp cât plăteşti toate taxele. Noi am plătit şi după stadion şi după sponsorizări şi reclame. Chiar astăzi am vorbit cu contabila, noi plătim aproape două milioane de euro taxă pentru statul român. Orice ban vine de la Mol şi OTP este impozitat cu 16 la sută, pentru că nu suntem un SA, suntem o asociaţie şi trebuie să plătim 16 la sută pe orice ban intră. Plătim numai impozit pe profit, între ghilimele spus profit, 800.000 de euro. Plus 1,2 milioane taxele pentru salarii, TVA şi CAS.

Noi am depus un proiect pentru construirea stadionului, banii au venit în trei ani, 27-28 de milioaen de euro, cu care am construit stadionul. Acum, pentru academia de copii, vine undeva la 700.000 de euro, nu sunt 3,5 de milioane de euro. Anul viitor iar depunem proiecte, poate vin 800.000 sau nu mai vin deloc. La Csikszereda nu ştiu, e treaba lor, la ei poate vin puţin mai mulţi, că au academie mult mai mare decât a noastră", a declarat Dioszegi, la Digi Sport.

Nici Varga nu a ezitat să-i dea replica noului acţionar rapidist, despre care a spus că mai are mult până să ajungă la investiţiile făcute la Cluj.

"Îi transmit domnului Şucu că până să ajungă la performanţa clubului CFR mai este mult. N-am înţeles reacţia lui. Probabil i s-a urcat la cap de la imperiul Căţeluşilor ca este eu, dar nu este aşa. Dânsul n-a demonstrat nimic în sport, deocamdată. La sport trebuie să demonstrezi prin performanţe, nu să vorbeşti. Nu prin speech ajungi campion, ci prin multă muncă. Mai are mult până să ajungă la investiţiile noastre. Cu tot respectul pentru clubul Rapid.

Deocamdată domnul Şucu este doar un începător în fotbal, aflat la prima conferinţă. Probabil dânsul crede că mediul de afaceri este doar în Bulgaria şi România. Nu e frumos să mă subestimeze, eu nu fac aşa ceva. Nu înseamnă nimic faptul că dânsul nu a auzit de mine", a fost reacţia lui Varga, pentru Prosport.