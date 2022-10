Cu ce echipă ținea Dan Șucu înainte să investească la Rapid. Dezvăluirile unui prieten bun al milionarului

Prima dragoste a lui Dan Șucu nu a fost pentru Rapid.

O spune unul dintre ceie mai buni ai prieteni ai acționarului giuleștenilor.

Constantin Din, președintele Federației Române de handbal, și Dan Șucu au făcut parte în copilărie din cadrul aceluiași club sportiv.

Șefului handbalului românesc a dezvăluit că omul de afaceri era un fan al lui Dinamo.

"Aşa se pare (n.r. că era dinamovist). Dar acum cred că e mai mult rapidist.

Cu domnul Dan Şucu am fost componenţi ai aceluiaşi club. Am avut aceeaşi profesoară, acelaşi antrenor. Mă bucur că investeşte în sport, chiar şi în handbal. Sper să putem face lucruri frumoase. Domnul Şucu a ajutat cluburile de copii şi juniori. Handbalul are nevoie de oameni ca Dan Şucu", a declarat Constantin Din la AS.ro LIVE.