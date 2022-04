Fostul senator PSD Dan Șova a declarat la Înalta Curte de Casație și Justiție că a avut, în 2011, o singură întâlnire cu fostul director al CET Govora, Mihai Bălan, dar nu pentru a pune la cale contracte „cu dedicație” pe banii statului, ci pentru a-l exclude din partid pe Mircea Geoană.

Șova este pentru a doua oară în apel la ICCJ în acest dosar, acum cu o pedeapsă mai mare cu un an decât în primul ciclu procesual.

Dan Șova s-a „spovedit” la ICCJ, marți, 19 aprilie, cu privire al acuzațiile procurorilor DNA din dosarul CET Govora, la 7 ani după ce a fost miruit în Parlament de către o colegă senatoare, la ridicarea imunității.

Cu Biblia în dreapta și rechizitoriul în stânga, singur în Sala Secțiilor Unite de la ICCJ – cunoscută printre inculpați ca „Sala Adrian Năstase” – Dan Șova a luat punct cu punct acuzațiile procurorilor DNA, plus pasaje din motivarea Curții de Apel București. Este de menționat că trimiterea Dosarului CET Govora spre rejudecare la Curtea de Apel București nu a avut rezultatul așteptat de Dan Șova.

Instanța i-a înșelat așteptările și, în loc să-l scape, i-a mai dat un an în plus la pedeapsa de 3 ani la care fusese condamnat până intervină decizia Curții Constituționale referitoare la completurile de la ICCJ.

De Biblie nu s-a folosit Dan Șova, deoarece procedura de audiere a inculpaților nu presupune jurământ religios ca la martori, dar fostul senator a frunzărit ore în șir rechizitoriul, pentru a-i contrazice pe procurori.

„Stau cu rechizitoriu în stânga, că să mă ghidez. În legătură cu afirmația că în a două jumătate a anului 2011 am căutat să îmi măresc sumele de bani în mod ilicit: la momentul în care rechizitoriul susține că am purces la o asemenea activitate, dețineam o avere considerabilă, consemnată ca atare în declarațiile de avere care se află la dosarul cauzei și o declarație de integritate, care consemnează în cifre exacte averea subsemnatului în perioada 2008-2011.

În aceeași perioada eu îmi donam integral salariul de senator. Aveam mai multe imobile de cât era necesar, nu aveam datorii, nu eram căsătorit și nu aveam copii, nu frecventam cazinouri și jocuri de noroc, în plus provin dintr-o familie înstărită. Deci mobilul din rechizitoriu nu are legătură cu situația reală.

Rechizitoriul spune că am folosit un mecanism infracțional pe care îl aveam în rândul caselor de avocatură. Am recitit de mai multe ori rechizitoriul și m-am hotărât să vorbesc, deoarece în actul se sesizare al instanței e foarte multă imagine și foarte puțină acțiune. Nu am avut niciodată niciun fel de relații cu alte case de avocatură în afara celor de simplă colegialitate.

Afirmația din rechizitoriu nu are nici o acoperire în realitate. În legătură cu instituțiile publice: doamna președinte, nu aveam nicio relație la nivelul niciunei instituții publice! Cu cei câțiva clienți de la societățile de stat cu care am lucrat până în 2008 am întrerupt orice relații”, a declarat Dan Șova.

Dan Șova: „În 2011 eram în opoziție, mă ocolea lumea pe stradă!”

El a reamintit instanței că în perioada 2008-2011 a făcut parte dintr-un partid de opoziție, plus că, la vremea respectivă, fostul șef al ANAF Sorin Blejnar îi „șifonase” imaginea publică.

„În iunie 2011, la momentul prezumatei activități infracționale, domnul Blejnar a povestit la TV că domnul Șova a mers cu domnul Ponta la Rovinari. În fiecare zi scria presă astfel de afirmații, de mă ocolea lumea pe stradă! Spune rechizitoriul că mi-am îndreptată atenția către domnul Bălan (n.r.- Mihai Bălan, fost director al CET Govora, co-inculpat al lui Șova în dosar).

L-am cunoscut în calitate de avocat. Am lucrat cu el în perioada 2004-2008 și relația mea cu el a fost exclusiv profesională. Nu am avut relație privată, care să exceadă contractului. După anul 2008 nu l-am mai văzut niciodată, până la întâlnirea din noiembrie 2011. Mai spune rechizitoriul că societatea spre care mi-am îndreptat atenția era Enescu, Panait, Pop și Asociatii, unde – citez – ”inculpatul dicta comportament economic”, astfel încât era suficient ca eu să îl conving pe Bălan. Enescu, Panait, Pop și Asociatii este fosta SCA Șova și Asociații înființată de mine în 2001.

Când am întrat în Senat am cedat managementul societății, iar pe dată de 17 iunie 2009 am ieșit complet din societate și m-am autosuspendat din avocatură. La data de 1 ianuarie 2010 eu am revenit în avocatură și am făcut o nouă societate Șova și Asociații și fosta societate și-a schimbat denumirea în Enescu, Panait, Pop și Asociații. După ce m-am retras, nu am mai avut nicio legătură cu ea.

Ideea de dictare a comportamentului, preluată de procurori din dreptul comercial, nu funcționează în avocatură. Societatea a intrat în faliment când eu eram ministru în Guvernul României, în 2013. Am solicitat contabilului să îmi dea și mie o hârtie cu evoluția societății, să vă arăt. Veniturile lor după plecarea mea au scăzut cu 400%”, a relatat Dan Șova.

Excluderea din partid a lui Mircea Geoană, subiectul întâlnirii dintre Șova și Bălan

Fostul senator a vorbit despre acuzația din rechizitoriu, conform căruia s-ar fi întâlnit cu Mihai Bălan în scopul de a-l determina să încheie contracte de asistență juridică la CET Govora cu SCA Enescu, Panait, Pop și Asociatii.

„M-am întâlnit o singură dată cu Bălan Mihai în noiembrie 2011, dar ce e mai important e că nu am discutat niciodată cu el despre contractele cu Enescu, Panait, Pop și Asociatii. De altfel, nu era nici logic, pentru că ei aveau încasări semnificative în perioada respectivă.

Abia în anul 2021 am putut să văd în alt dosar de la DNA, unde s-a dat clasare, ce relație era între SCA Enescu, Panait, Pop și Asociatii și CET Govora. Dacă aș fi controlat societatea cum scrie în rechizitoriu, puteam să am acces la aceste informații și puteam să le aduc în primul ciclu procesual. Bratiloveanu Mihai cu care aveam o relație de prietenie și eu și domnule Bălan m-a rugat să mă întâlnesc cu domnul Bălan.

Am refuzat de mai multe ori și dânsul a insistat că sunt chestiuni de natură avocațială. Am acceptat în final să mă întâlnesc cu el în 17 noiembrie 2011. Întâlnirea a avut loc într-o cafenea pe bulevardul 1 Mai, actual Mihalache. La întâlnire a participat domnul Bălan, domnul Bratiloveanu și cu mine. Nu am discutat nimic despre Enescu, Panait, Pop și Asociatii.

La această întâlnire s-au discutat 3 lucruri. Unu: Colocvial, excluderea lui Mircea Geoană din PSD. Doi: Posibilitatea mea personală că avocat de a sprijini CET Govora ca avocat în 2 litigii, lucru pe care l-am refuzat. Unul cu uzinele sudice Govora, avea că obiect închiderea minelor de sare. Altul un dosar mai vechi cu Ministerul de Finanțe, eu având specializarea în drept fiscal. Era vorba de o suma de 7 miliarde de lei restituire pe care Ministerul trebuia să o dea către CET Govora. Am refuzat oferă pe lipsa timpului. Trei: Bălan m-a întrebat ce părere am despre societatea Săvescu, Voinescu și Asociații. M-a întrebat pur și simplu, așa cum mă mai întreabă unii azi ce părere am despre un avocat, dacă e bun”, a mai spus Dan Șova.

În loc de o singură întâlnire, Dan Șova spune că instanța de fond a reținut că ar fi avut trei.

„Primele două în octombrie 2011 și instanta le-a fixat și în timp: prima determinată de ideea de a-l recomanda pe Enescu Panait Pop, a doua pentru care Șova a prezentat ca alternativa Săvescu Voinescu și asociații. Precizez ca pe 10 octombrie 2011 s-a încheiat contractul cu Enescu. Instanța de fond spune ca ultima întâlnire a avut loc la 7 zile după a doua. Eu pe 13 octombrie 2011 am plecat la Timișoara, unde am fost membru într-o comisie de doctorat. Am plecat cu avionul, am biletul dacă considerați util. Nu m-am întors decât pe 19-20 octombrie, că m-am întors cu mașina. Am rămas câteva zile la Poiana Brașov și am plecat apoi la Londra. Nu am înțeles de ce trebuia să avem 2, 3, 5 întâlniri!”, a mai declarat Șova.

Condamnarea și acuzațiile procurorilor DNA

Fostul senator Dan Şova a fost condamnat de Curtea de Apel Bucureşti, pe data de 17 noiembrie 2021, la 4 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă în dosarul „CET Govora”. De asemenea, fostul director al CET Govora, Mihai Bălan, a primit 3 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu.

Este vorba despre dosarul în care Dan Şova a mai fost condamnat în iunie 2018 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la trei ani închisoare, însă el a fost eliberat din penitenciar după şase luni, pedeapsa fiindu-i anulată atunci în baza unei decizii a Curţii Constituţionale, care a constatat nelegalitatea constituirii completurilor de 5 judecători de la Instanţa supremă.

Dosarul a fost mutat la Curtea de Apel Bucureşti, iar la rejudecare instanţa i-a aplicat lui Şova o pedeapsă mai mare, respectiv 4 ani cu executare, însă decizia nu e definitivă.

Potrivit DNA, în perioada octombrie 2011 - iulie 2014, Dan Şova a pretins sume de bani şi a primit în total 100.000 de euro de la un denunţător în schimbul traficării influenţei sale reale pe care o avea pe lângă Mihai Bălan, director general al CET Govora la acea vreme, astfel încât acesta din urmă să asigure încheierea unor contracte de asistenţă juridică cu o anumită societate de avocatură, contracte de tip abonament lunar, la o valoare de 10.000 de euro pe lună.

Anchetatorii mai susţin că Mihai Bălan a produs un prejudiciu în dauna CET Govora de peste 1,3 milioane lei (suma totală decontată cu o frecvenţă lunară, în baza celor două contracte), concomitent cu obţinerea unor foloase necuvenite, în acelaşi cuantum, de către firma de avocatură.

Conform DNA, în perioada decembrie 2011 - decembrie 2012, societatea de avocaţi a emis lunar către CET Govora facturi pentru activităţile de asistenţă juridică prestate. În aceeaşi perioadă, senatorul a încasat de la societatea de avocaţi suma totală de 60.000 de euro.

În cea de a doua perioadă contractuală, Dan Şova a încasat un comision în valoare totală de 40.000 de euro, indică procurorii. DNA menţionează că cea mai mare parte a banilor primiţi de Şova au fost orientaţi, în mod direct, către stingerea unei datorii provenite din cumpărarea de la fostul deputat Cristian Rizea a unui imobil situat în Bucureşti.