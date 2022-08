Dan Petrescu, la pământ după calificarea în play-off-ul Conference League. "N-am cum să fiu fericit"

Dan Petrescu este trist după calificarea în play-off-ul Conference League.

CFR Cluj a învins-o pe Sahtior Soligorsk cu 1-0, dar a pierdut un jucător după meciurile din turul trei al competiției.

Ads

Debeljuh s-a accidentat grav și va lipsi o lungă perioadă de timp.

"Am jucat cu campioana din Belarus, o echipă foarte bună, nicio diferență între noi și ei. Am înscris în prima repriză, când am fost mai buni și am avut un portar bun. Avem o veste tristă, foarte tristă, d-aia sunt praf. În toate meciurile câștigate a trebuit să plătim ceva, ba penalty, ba am terminat în 10 oameni.

Acum am pierdut un jucător, din ce am înțeles are ceva la încrucișate, cred că 6 luni va fi out Debeljuh. N-am cum să fiu fericit. E foarte greu să-l înlocuim pe golgheterul nostru, mai ales acum, când nu mai găsim atacanți. Victoria e importantă, dar peste două zile avem meci. Să vedem ce jucători recuperăm în atac, suntem foarte subțiri.

Jucătorii au făcut diferența, nu eu. Azi au câștigat, bravo lor, dar n-am cum să fiu fericit, v-am zis. Dacă vom fi în grupe toate trei, ar fi un rezultat fantastic pentru România, dar să vedem dacă putem toate trei", a spus Dan Petrescu.

CFR Cluj va juca cu Maribor în plya-off-ul Conference League.