Dan Petrescu: ”Toți vorbesc și eu fac”. Cui i-a dedicat calificarea în primăvara europeană

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a afirmat, joi, după calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală ale Europa Conference League, că este cel mai potrivit tehnician pentru formaţia ardeleană, şi că are rezultate, în timp ce alţii doar vorbesc.

Ads

"A fost un meci cu presiune numai pe noi, cei de la Ballkani nu aveau presiune. Ştiam cât de buni sunt, ce posesie fac, ştiu ce joc de atac au. Eu zic că am reuşit să îi blocăm, să nu îi lăsăm să aibă ocazii, cred că au avut doar un şut în repriza a doua. În schimb, noi am avut patru-cinci ocazii mari şi două penalty-uri ratate. Dacă am fi pierdut sau am fi făcut egal, cred că acum eram toţi cu regrete mari aici.

Sunt 14 meciuri în Europa, am pierdut pe teren până în minutul 90, doar cu Sivasspor. Nu e chiar aşa de rău. E clar că lumea dorea să câştigăm meciul cu cei din Armenia, dar după aceea a fost un parcurs fantastic, toţi jucătorii merită felicitaţi.

Am făcut 10 puncte în grupe şi când toată lumea striga pe aici, eu am spus să fiţi calmi, pentru că sunt antrenorul potrivit la locul potrivit. Asta e clar şi am demonstrat-o încă o dată. Toţi vorbesc şi eu fac, asta e realitatea. Eu am demonstrat ce trebuia să demonstrez aici. Mă aşteptam însă să fiu susţinut în alte situaţii, dar sunt obişnuit. Nu e doar aici aşa, ăsta este fotbalul.

Din păcate, dacă nu ai rezultate trei meciuri, aia e, dacă pierd trei meciuri la rând, e posibil să fiu din nou contestat. Ăsta este fotbalul, nu avem ce face, trebuie să mergem înainte", a declarat Petrescu în conferinţa de presă, după partida cu FC Ballkani, câştigată cu scorul de 1-0.

Ads

El a spus că în cazul în care ar fi ratat calificarea Ciprian Deac ar fi fost cel mai afectat, pentru că a rata de două ori o lovitură de la 11 metri: "Bine că am bătut şi ne-am calificat, pentru că dacă ratam calificarea, cred că Ciprian Deac era cel mai afectat astăzi, mai ales că a făcut o partidă foarte bună".

Tehnicianul şi-ar dori să ajungă cât mai departe cu echipa sa în actuala ediţie a Conference League, dar speră să nu nimerească un adversar foarte puternic în play-off-ul optimilor de finală.

Ads

"Data trecută în Europa League au fost foarte mulţi bani, acum în Conference League, iar, cred că sunt bani foarte mulţi. Bravo jucătorilor, au făcut bani pentru club. Sper să primească şi ei o primă din partea patronului. Eu nu vreau nicio primă, dacă le dă lor sunt cel mai fericit şi mă bucur, pentru că este o performanţă pentru fotbalul românesc, care nu are deloc performanţe. Eu zic că este ceva bun.

Acum vom încerca să mergem mai departe în această competiţie, indiferent de ce adversar va veni. Sunt convins că va fi unul de top, dar dacă tot am ajuns aici trebuie să încercăm. Noi vom încerca să ajungem cât mai sus, dacă am jucat de la egal la egal cu Sevilla şi după aia au câştigat Europa League, nu vrem sa ne facem de râs, dar sper că nu cădem cu nu ştiu cine, măcar să avem o şansă", a declarat Petrescu.

Ads

El a dorit să dedice victoria din partida cu FC Ballkani, mamei sale, "cea mai fericită femeie din lume" pentru performanţa obţinută de fiul său.

"Vreau să dedic această victorie mamei mele, e ziua ei astăzi. Este cea mai fericită femeie din lume la ora asta. Nu ştiţi cât mă apreciază şi cât mă urmăreşte. De ziua ei mă gândeam că nu am cum să am aşa ghinion. M-am gândit şi la prietenul meu. ”Pisică” şi-ar fi dorit să fie aici şi nu în ultimul rând la preşedintele Cristi Balaj, pentru că i-am făcut o nuntă fericită 100%. Cred că e cel mai fericit din lume. Are o singură problemă, eu nu merg la nuntă, aş fi vrut, dar nu merg, mă duc la studiat adversari, ăsta sunt eu", a mai spus Dan Petrescu.

CFR Cluj s-a calificat în play-off-ul pentru optimile de finală ale competiţiei de fotbal Europa Conference League, după ce a învins formaţia kosovară FC Ballkani cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadion ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, clasându-se pe locul secund în Grupa G.

Meciurile din play-off-ul pentru calificarea în optimile competiţiei se vor juca pe 16 şi 23 februarie. Tragerea la sorţi este programată luni, la Nyon