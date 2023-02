Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, este supărat pe evoluţia jucătorilor săi după înfrângerea de sâmbătă cu CS Universitatea Craiova, scor 0-2, chiar dacă recunoaşte că a făcut şi el greşeli.

Este al doilea eșec consecutiv, după 0-1 acasă cu FCSB:

„După ce am început bine, am dat şi gol, am avut şi penalti, în partea a doua a primei reprize Craiova şi-a revenit. În repriza secundă a fost un joc aşa, mai slab. Noi am făcut cadou un gol, la lovitura liberă, unde Cristi mi-a spus că nu a faultat şi că a atins mingea, nu jucătorul.

Sunt puţin dezamăgit de evoluţia jucătorilor mei, cam toţi. Înseamnă că şi eu am făcut ceva greşit. Când nu marchezi e o problemă, mai ales că avem şi mulţi atacanţi. Cel mai mult mă îngrijorează că luăm goluri, nu că nu dăm. Nu poţi să iei campionatul aşa, avem deja şapte meciuri pierdute, asta mă îngrijorează cel mai mult. Eu spun de foarte mult timp că se vor bate cinci sau şase echipe la titlu, va fi cel mai interesant campionat Noi mai avem multe meciuri, vin şi meciurile cu Lazio, iar cu Lazio, dacă jucăm ca azi, pierdem! Va trebui să avem mai multă dorinţă”, a declarat Dan Petrescu.

Joi, de la ora 22.00, CFR Cluj va juca în deplasare, cu Lazio, în Conference League.