De ce nu a ajuns Dan Petrescu la echipa națională și ce salariul i-a fost propus. Antrenorul a spus totul despre oferta lui Burleanu

Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că şi-a dorit să ajungă la echipa naţională, dar nu s-a putut. El a afirmat că ar fi trebuit să dea 100.000 de euro de la el, pentru a putea merge la naţională, dar a subliniat că este foarte fericit la CFR Cluj.

"Federaţia a venit cu propunerea şi le-am zis să vorbească cu patronul şi a făcut-o. Le-am spus: 'Am meciuri aici şi nu e normal să vorbesc de FRF'. A venit apoi finalul de campionat. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă duc la patron, pentru că am o clauză în contract de 400.000 de euro. Patronul mi-a spus din prima: 'Nu cumva să îmi ceri să pleci, că nu ai nicio şansă. Ai clauză, dar nu te las să pleci. Ai venit acum trei luni şi mi-ai promis că stai 3 ani'. Dacă plăteam clauza de 400.000…

La FRF mi s-a propus un salariu de 300.000. Trebuia să plătesc 100.000 din buzunarul meu. Dacă găseşte cineva un antrenor care să muncească gratis la naţională, o să mă duc şi eu. Celor care mi-au spus că nu înţeleg de ce nu mă duc, le propun să se ducă să antreneze gratis. Eu am vrut să ajung la naţională, dar nu s-a putut. Îmi doream, dar nu a fost momentul bun. Cât am fost liber 6 luni, nu s-a nimerit, nu am fost întrebat.

Dacă eram întrebat atunci, sigur acceptam şi pentru mai puţini bani. Nimeni nu munceşte gratis. Asta a fost istoria. În rest, a fost cancan. Ei (n.r. Răzvan Burleanu şi Mihai Stoichiţă) au venit concret la mine, chiar îi apreciez. Mi-au spus că bani nu au prea mulţi. Nu am ce să le reproşez nici lor, nici patronului. Eu voiam la echipa naţională, dar în acelaşi timp sunt foarte fericit la CFR. Am mare încredere în acest lot", a declarat antrenorul.

El nu ştie dacă va mai avea şansa să ajungă la naţională.

"Am avut şansa de a antrena naţionala de trei ori şi nu mi-a reuşit. Nu a fost să fie, nu a fost timing-ul perfect. Nu ştiu dacă va mai fi şi a 4-a ofertă. Eu cred că la naţională şi la club nu ai timp de proiecte. Nu tată, rezultate! Imediat. Nu te mai aşteaptă nimeni. Dacă nu ai rezultate imediat nu poţi să rezişti nicăieri", a mai precizat tehnicianul.

Echipa naţională a rămas fără antrenor la finalul lunii noiembrie, când i-a expirat contractul lui Mirel Rădoi. România a ratat calificarea la Cupa Mondială din 2022. "Tricolorii" vor reveni în competiţii în luna iunie, în Liga Naţiunilor, într-o grupă cu Bosnia-Herţegovina, Finlanda, Muntenegru.

Dan Petrescu a fost una dintre opţiuni, după ce Gheorghe Hagi şi Răzvan Lucescu au refuzat preluarea echipei naţionale.