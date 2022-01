Dan Petrescu se teme de meciul cu FCSB. Ce spune antrenorul campioanei de la Cluj despre derby-ul campionatului

Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, luni, că derbiul cu FCSB, de duminică, din etapa a XXII-a a Ligii I, este cea mai importantă pentru formaţia sa înaintea play-off-ului Ligii I. Petrescu este mulţumit de stagiul de pregătire din Spania, chiar dacă a apreciat că jucătorii săi nu au ajuns încă la nivelul maxim.

"În mare am alcătuit echipa pentru primul meci, dar sunt ceva probleme de lot. Nu o să pot alinia echipa pe care o vreau eu, adică cea mai bună. Dar cred că nici FCSB nu va putea alinia cea mai bună echipă, mai ales că au şi doi suspendaţi. Am în cap 7-8 jucători acum, dar pentru ultimele 3 locuri voi vedea ce se întâmplă în această săptămână. Eu mă gândesc la primul meci de când am venit în cantonament, mai ales când joci cu FCSB este poate cel mai important meci al campionatului înainte de play-off. Cea mai mare presiune o are CFR. Indiferent de rezultat cei de la FCSB nu au presiune, nu numai la meciul ăsta, ci în general. Văd o presiune foarte mare pe jucători", a afirmat Petrescu.

Pentru Dan Petrescu, stagiul de pregătire din Spania (Oliva Nova) a fost unul reuşit.

"A fost un cantonament reuşit, condiţiile au fost fantastice, terenurile extraordinare, aşa că din punctul ăsta de vedere am fost norocoşi. Păun şi Itu s-au accidentat la ultimul meci, dar sper eu ca ei să se recupereze cât mai repede. E clar că jucătorii nu sunt 100% după acest cantonament, dar eu zic că sunt bine, au ieşit bine şi la teste. Pentru mine este foarte important rezultatul indiferent de echipă. Cei tineri au încercat să ţină pasul, atitudinea lor a fost foarte bună. Deac şi cu Burcă sunt cei mai buni la testele fizice, plus Costache şi Itu. Dar toţi jucătorii au fost buni, peste ceea ce mă aşteptam eu. Nu a venit nimeni cu kilograme în plus după vacanţă", a adăugat el.

Tehnicianul a vorbit şi despre jucătorii transferaţi în această iarnă: Sergiu Buş şi Marko Dugandzic, despre care a spus că vor avea nevoie de mai mult timp pentru a atinge nivelul dorit.

"Buş a jucat în cele două meciuri câte 45 de minute şi cred că s-a văzut lipsa jocurilor la el. Atitudinea lui a fost bună, a avut şi vreo 2-3 ocazii, dar dacă nu ai meciuri în picioare e greu să marchezi indiferent cu cine joci. Lui Buş îi mai trebuie puţin timp. Iar Marko Dugandzic a ajuns foarte târziu în cantonament, nu am apucat să-l văd la niciun meci, doar la 2-3 antrenamente cu mingea.

Fizic şi el este bine, dar nici el nu are meciuri, pentru că la Soci a fost accidentat în ultima perioadă. Iar asta va fi o problemă pentru amândoi. Numai meciurile îi vor ajuta să ajungă la forma maximă şi să marcheze. Sunt conştient că toată lumea vrea un impact imediat din partea lor, dar eu sunt conştient, am experienţă... Şi Buş şi Marko trebuie aşteptaţi. Sperăm ca Debeljuh să rămână în forma de acum... el e cel mai în formă atacant şi să rămână aşa. arată foarte bine", a spus Dan Petrescu.

În ceea ce-l priveşte pe Cătălin Itu, Petrescu a afirmat: "Lista e foarte scurtă la CFR, sunt mereu probleme, trebuie să mai renunţăm la ceva jucători. Eu sper ca Itu să fie în acea listă şi să fie chiar titular la primul meci. Dar cel mai important e ca el să se refacă, pentru că s-a lovit la ultimul meci şi nu ştim cât de grav e".

CFR Cluj va disputa primul meci oficial din acest an, duminică, de la ora 20.00, în deplasare, cu FCSB, în etapa a 22-a a Ligii I Casa Pariurilor.

Sursa video: Youtube / CFR Cluj 1907