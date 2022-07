Antrenorul lui Pyunik Erevan dat afară de Dan Petrescu de la Urziceni. Cei doi luptă pentru calificarea în Champions League

Yegisghe Melikian, tehnicianul echipei Pyunik Erevan, a dezvăluit, marţi, că a fost în probe la o echipă antrenată de Dan Petrescu

În cadrul unei conferinţe de presă premergătoare meciului din Liga Campionilor dintre Piunik şi CFR Cluj, antrenorul grupării armene, Yegisghe Melikian, a destăinuit un fapt mai puţin cunoscut:

Ads

”Pe când eram jucător activ am venit în România ca să dau probe la o echipă antrenată de Dan Petrescu. Se întâmpla în anul 2009, la Unirea Urziceni. Am dat probe, dar nu am fost păstrat în lot şi am plecat din România!”, a recunoscut Melikian.