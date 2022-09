Dan Petrescu vrea să continue la CFR Cluj, deși patronul Neluțu Varga nu mai vrea să audă de el.

Finanțatorul clujenilor a ieșit în spațiul public și l-a atacat dur pe antrenorul campioanei.

"Eu nu i-am redus bugetul, eu am redus greșelile pe care le-a făcut el. A adus jucători de talie, de proastă calitate pe care-i plăteam cu 40-50 de mii pe lună. Despre asta vorbim: despre Chipciu, despre Alibec, despre mulți alții. Cheltuiam sute de mii de euro pe lună, respectiv milioane pe an degeaba.

El a ales jucătorii pe care i-a dorit și i-am plătit. Să nu vorbească că nu am plătit, pentru că am plătit în jur de 3 milioane numai în vara asta. Tot ce mi-a cerut, i-am dat. Deci nu are ce să-mi spună, că nu i-am făcut poftele", a declarat Neluțu Varga pentru PRO TV.

Dan Petrescu nu a dorit să comenteze prea mult afirmațiile patronului său, dar s-a rezumat să spună că mai are contract cu echipa ardeleancă încă doi ani de zile.

"Nu răspund nimic, nu mă interesează. E părerea lui. Eu nu pot să vorbesc decât despre meciul cu Argeș. Posibil să am o discuție, mâine sau poimâine, să vedem programul. Nu vorbesc despre acest subiect.

Dacă-s antrenorul lui CFR și mai am doi ani contract, ce să fie? Cum să renunț la clauză? Care e motivul? Antrenorii dinaintea mea au renunțat? Ei trebuie să știe că eu dacă-s antrenor, sunt antrenor.

În toată lumea există contracte. Am un contract, trebuie respectat. Eu nu vreau să comentez ce spune dânsul. Eu vorbesc despre mine și despre echipă", a spus Dan Petrescu după meciul câștigat de CFR Cluj la Pitești, cu FC Argeș, 1-0.