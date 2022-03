Dan Petrescu, despre conflictul cu un fan din Voluntari: "M-a înjurat de toate mamele"

Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat că a fost înjurat în permanenţă de un fan, la meciul cu FC Voluntari, disputat, miercuri, în Pipera.

"A fost un meci excelent, în afară de primele zece minute, în care ei au avut o ocazie sau două, în rest am controlat meciul, am jucat foarte bine în prima repriză, poate cea mai bună repriză. 1-0 e puţin pentru ce am făcut pe teren.

În repriza a doua, ocaziile au fost şi mai mari, am scăpat şi trei contra doi şi patru contra doi, am dat şi bară, am dat şi gol, am avut ocazii multe, Voluntariul a încercat prin Budescu, care a fost cel mai bun jucător al lor, dar nu ţin minte nicio ocazie a lor în repriza a doua. O victorie meritată, cred că scorul nu arată ce a fost pe teren, împotriva unei echipe foarte bune. Sunt foarte fericit pentru jucătorii mei, e prima oară când jucăm în acest sistem şi s-au adaptat foarte bine, nu am decât să-i felicit pe toţi.

Terenul a fost greu, îmi pare rău că nu am marcat mai multe goluri, meritam, dar pentru mine 1-0 e 1-0 şi trei puncte. Nu a fost un 1-0 şi după aia ne-am închis, am jucat. Nu avem o diferenţă liniştitoare, pentru că se înjumătăţesc punctele. Craiova arată foarte bine, nu sunt departe, pentru că pot câştiga toate meciurile la cum joacă acum.

Când CFR Cluj a făcut egal la Craiova, am spus că sunt surprins că erau foarte fericiţi că au făcut egal. Mă gândeam că, la ce lot au, cum de nu vor mai mult. Lotul lor este fantastic şi sunt convins că se vor bate titlu, la fel ca FCSB. Vor încerca, pentru că au jucători foarte, foarte buni. (n.r. - despre faptul că fost înjurat de un fan)

Eu pe toate stadioanele am prieteni foarte mulţi, care mi-adresează foarte multe cuvinte, sunt obişnuit cu acest lucru. Când câştigi, e normal să ai astfel de prieteni, dar aici, la Voluntari, e o zonă liniştită, nu mi s-a întâmplat, dar am avut un prieten care tot meciul, nici nu s-a uitat la meci, cred. M-a înjurat de toate mamele, de toată lumea m-a făcut. Mai uită-te şi la meci! Cu ce am greşit eu?

Cu ce greşesc eu că echipa mea câştigă? Cu ce-l deranjez pe el? Eu îmi văd de echipa mea, de viaţa mea, sunt serios, corect, nu fac probleme la nimeni, nu dau declaraţii de alţi antrenori, cum se întâmplă în România, eu îmi văd de treaba mea, de echipa mea. Trebuie să accepţi aceşti oameni. (n.r. - despre Mihai Iosif) Cum poate să fie Iosif sub presiune şi acum schimbat după rezultatele pe care le-a avut? Sincer, nu înţeleg.

Cum poate fi Prepeliţă sub presiune - nu îl cunosc, nu am vorbit în viaţa mea cu el. Ce rezultate a avut el la FC Argeş, se bate la play-off! Unde era FC Argeş când a venit el? Pe ultimul loc şi erau vai de ei! I-a adus unde i-a adus şi toată lumea vrea să-l schimbe. Cum să obţină rezultate, dacă schimbi antrenorul la o înfrângere?

Eu cred că ar trebui mai multă continuitate, iar Iosif a făcut o treabă fantastică la Rapid. Eu îl felicit şi, sincer, nu am avuzit să dea vreo declaraţie urâtă despre alt antrenor sau despre altcineva. Şi-a văzut de treaba lui. Un antrenor, în opinia mea, foarte bun", a declarat Petrescu, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

CFR Cluj a învins, miercuri, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa FC Voluntari, în etapa a XXIX-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, penultima a sezonului regulat. Echipa campioană s-a distanţat la 14 puncte de FCSB, care va evolua joi, în această etapă, la Piteşti, cu FC Argeş. A marcat Burcă '19.