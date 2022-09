Cine îl va înlocui pe Dan Petrescu la CFR Cluj

Dan Petrescu a ținut ieri o conferință-manifest împotriva celor din conducerea celor de la CFR Cluj și urmează să plece de la echipă după meciul cu FC Argeș.

Dan Petrescu va avea o discuție cu patronul Neluțu Varga după meciul cu FC Argeș, dar simte că i se dorește plecarea și sunt șanse mici să mai rămână la CFR.

"L-am sunat pe patron şi i-am spus să ne vedem după meciul cu Piteşti, pentru că sunt bărbat eu. Indiferent ce se va întâmpla, voi rămâne cel mai bun antrenor din istoria clubului. Nu o să schimbe nici peste o mie de ani. Sunt mândru de ce am făcut, nu mi-e frică de nimeni. Nimeni nu poate face ce am făcut eu la CFR Cluj. Eu mai am contract.

Lasă să piardă campionatul CFR dacă sunt proşti. Asta fac acum, sunt proşti toţi de aici, că pierdem campionatul. Dacă sunt inteligenţi, ei văd şi ştiu cine e antrenorul Dan Petrescu. Ştiu cine e omul Dan Petrescu. Nu ţin de banii de la CFR. Vreau să mă întâlnesc marţi cu patronul. Eu pentru el am venit. A venit după mine în China. Dacă plec, după o lună iar mă sună. Am mai văzut filmul ăsta", a spus Dan Petrescu.

Conform Fanatik.ro, lui Dan Patrescu i s-a găsit deja și înlocuitor. Este vorba de Cosmin Contra, liber de contract după despărțirea de Al Ittihad. În cazul în care părțile nu se înțeleg, clujenii vor apela la Constantin Gâlcă.