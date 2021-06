Dan Petrescu da de pamant cu echipa nationala de fotbal: Un dezastru! Nu ai scuze

Fost jucator la echipa nationala, Dan Petrescu, ii ataca dur pe fotbalistii Romaniei, care au patru infrangeri consecutive in acest an.

Liber de contract, Dan Petrescu asteapta oferte din Liga 1.

CFR Cluj l-a transferat pe unul dintre cei mai talentati fotbalisti din Liga 1

"Rezultatele in ultimul timp la echipa nationala sunt un dezastru. Nu ai scuze cand pierzi cu Georgia si Armenia, chiar nu ai ce sa spui.

Este dureros, doare, am ajuns foarte rau!

Sunt liber de contract, orice oferta o accept, indiferent de unde vine. Era ideal sa gasesc o echipa in Romania, dar nu am avut nicio oferta. Sunt un antrenor pretentios", a spus Dan Petrescu la Pro TV.