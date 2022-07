Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Ioan Varga, patronul CFR-ului: "Am vorbit cu el"

CFR Cluj a obţinut, sâmbătă seara, prima victorie a sezonului, învingând cu emoţii, scor 1-0 (1-0), echipa Rapid Bucureşti, într-un meci contând pentru etapa 1 din Superligă. Rapid a ratat un penalti în minutele de prelungire, la ultima fază a jocului.

Preşedintele CFR Cluj, Cristian Balaj, a declarat, sâmbătă seară, că Neluţu Varga este bine şi se recuperează, el precizând că victoria din meciul cu Rapid, scor 1-0, îi este dedicată patronului clubului.

“Aşa ne este dat, să trăim intens finalul de meci. Am un deja vu deja, îmi este greu să privesc finalul de joc. S-a dorit să mai dăm un gol, am avut ocazii, am atacat, dar s-a nimerit să fie doar 1-0. Îi dedicăm victoria lui Neluţu Varga. Noi toţi am jucat pentru el. E un om care a fost de fiecare dată alături de club. Am povestit astăzi cu el. Este bine, se recuperează, din ce în ce mai bine, comunicăm. Total fals ce a apărut legat de anumite complicaţii pe care le-ar avea”, a spus Balaj la posturile care transmit Superliga.

"Cel mai fericit sunt pentru patronul nostru. Cât stă acolo să câştigăm toate meciurile. Îmi doresc din tot sufletul să iasă cât mai repede şi să fie alături de echipă”, a spus Dan Petrescu la posturile care transmit Superliga.