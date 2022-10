Mesaj acid lansat de Dan Negru după moartea lui Alexandru Arșinel

Moartea lui Alexandru Arșinel a lăsat un gol imens în lumea artiștilor din România, care va fi resimțit mult timp de acum înainte.

Cu o carieră uriașă în spate, fostul mare actor era unul dintre invitații constanți ai realizatorului Dan Negru, la emisiunile de divertisment pe care acesta le realiza, în special la Antena 1.

Ads

Dan Negru s-a simțit dator să lanseze un mesaj acid, după moartea lui Arșinel, în care face o paralelă între adevăratul și actualul divertisment tv.

"Generația lui Arșinel, Stela,Piersic a construit golden age televiziunii in România. Eu le datorez porecla "regele audiențelor"pentru că am fost "ușierul" lor in multe showuri.

In ultimii 25 de ani nu țin minte vreun format tv in care să nu-i fi avut invitați. "Shiny-Floor" se numesc showurile de divertisment elegante, cu lumini, costume, strălucire. Ele există in toată lumea și televiziunile mondiale au crescut generații noi de artiști care le duc mai departe.Noi n-am reușit asta! Televiziunea e mai mult decat reality-uri cu ispite, bucătari, șopârle și talk-showuri. Pe astea le gasești in online.

Televiziunea e și poveste strălucitoare. Arșinel, Stela, Dichiseanu făceau parte din lumea strălucitoare a televiziunii..

Intr-un astfel de show am avut ambiția sa adun in jurul lui Arșinel zeci de vedete. De acolo e fotografia asta. Noi,toți, acordându-i respect in timpul vieții! Noi, cei rămași, crezând ca mai avem mult timp.

N-avem...", a scris el pe facebook.