Ce motive a avut Dan Negru să plece de la Antena 1. Vedeta a dezvăluit totul

Dan Negru a plecat la Kanal D după 22 de ani la Antena 1.

Mutarea a fost surprinzatoare mai ales că prezentatorul era unul dintre regii audiențelor la postul patronat de familia Voiculescu.

Într-un interviu pentru click, Dan Negru explică motivele care au dus la venirea sa la Kanal D.

"M-am speriat când am început să citesc despre mine prin ziare doar că sunt cel mai longeviv sau că sunt cel mai medaliat prezentator, și toate astea făceau referire la o viața profesională care începea să fie previzibilă. Atunci am simțit prima dată că mi-am atins limita, că m-am plafonat. Devenisem un previzibil, nimic care să mă scoată dintr-o leneveală.

Și atunci am decis că de longevitate o să am timp mai târziu. Decizia nu a fost deloc grea pentru că oamenii sunt aceiași. Nu m-am speriat când am plecat să fac televiziune într-o altă țară, cum ar fi Moldova, de ce m-aș speria de ai noștri? Echipele sunt aceleași. Am schimbat doar tricourile", a spus Dan Negru pentru click.

Vedeta va realiza o emisiune la Kanal D de la începutul primăverii.